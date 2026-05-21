சென்னை காவல் ஆணையராக அமல்ராஜ் நியமனம்!

சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக ஏ. அமல்ராஜை நியமித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பான உத்தரவை தமிழக உள்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலர் கே. மணிவாசன் பிறப்பித்துள்ளார்.
காத்திருப்புப் பட்டியலில் இருந்த கூடுதல் காவல் இயக்குநர் ஏ. அமல்ராஜ் சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக இருந்த அபின் தினேஷ் மோடக்கை மாற்றி, சென்னை மாநகர புதிய காவல் ஆணையராக ஏ. அமல்ராஜ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, சென்னை குற்றப்பிரிவு கூடுதல் காவல் இயக்குநராக அபின் தினேஷ் மோடக் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தமிழகத்தில் தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணிஇடமாற்றம் செய்யப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
The Tamil Nadu government has issued an order appointing A. Amalraj as the Chennai City Police Commissioner.
