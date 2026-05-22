நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மட்டும் 4 அமைச்சர்கள்!

தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் நாமக்கல் மாவட்டத்திலிருந்து மட்டும் 4 அமைச்சர்கள் பதவியேற்றுள்ளனர்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வெற்றிபெற்ற தவெக, பிற கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்த நிலையில், 35 அமைச்சர்கள் பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.
அமைச்சரவையின் முதற்கட்ட பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் மருத்துவம், மருத்துவக் கல்வி மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் (திருச்செங்கோடு) பதவியேற்றுக் கொண்டார்.
அமைச்சரவை விரிவாக்க நிகழ்ச்சியில் குமாரபாளையம் எம்எல்ஏ விஜயலட்சுமி (பால்வளத் துறை), ராசிபுரம் எம்எல்ஏ லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் (வணிகவரி, பத்திரப்பதிவுத்துறை), அவிநாசி எம்எல்ஏ கமலி (கால்நடைத்துறை) ஆகியோர் பதவியேற்றனர்.
Four Ministers in Namakkal District Alone
