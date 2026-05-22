அமைச்சர்கள் வன்னி அரசு, ஷாஜகானுக்கு துறை ஒதுக்கீடு!
தமிழக அமைச்சர்களாக வன்னி அரசு, ஷாஜகான் பதவியேற்பு!

தமிழக அமைச்சரவையில் முதன்முறையாக விசிக மற்றும் ஐயூஎம்எல் கட்சிகள் இடம்பெறுகின்றன.

அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றா ஷாஜகான், வன்னி அரசு - TN DIPR

Updated On :22 மே 2026, 9:41 am IST

தமிழக அமைச்சரவையில் முதன்முறையாக விசிக மற்றும் ஐயூஎம்எல் கட்சிகள் இடம்பெறுகின்றன.

தமிழகத்தில் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சியமைக்க ஆதரவளித்த விசிக, ஐயூஎம்எல் கட்சிகளும் முதன்முறையாக அமைச்சரவையில் இடம்பெறுகின்றன.

மூன்றாவது முறையாக இன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை விரிவாக்க நிகழ்ச்சியில் விசிக எம்எல்ஏ வன்னி அரசு மற்றும் ஐயூஎம்எல் எம்எல்ஏ ஷாஜகான் ஆகியோருக்கு ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகர் பதவிப் பிரமாணம் செய்துவைத்தார்.

தமிழக முதல்வர் ச. ஜோசப் விஜய் மற்றும் 9 அமைச்சர்கள் கடந்த 10-ஆம் தேதி பதவியேற்றனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து, சென்னை கிண்டியில் உள்ள மக்கள் மாளிகையில் தமிழ்நாடு அமைச்சரவை விரிவாக்க நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை (மே 21) நடைபெற்றது. புதியதாகப் பதவியேற்ற 23 அமைச்சர்களுக்கு ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகர் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். சுமார் 59 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து எம்எல்ஏக்கள் அமைச்சர் பதவியேற்றனர்.

VCK's Vanni Arasu and IUML's Shahjahan Sworn In as Tamil Nadu Ministers

