பிரதமா் நரேந்திர மோடியை முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தில்லியில் புதன்கிழமை (மே 27) மாலை 4.30 மணிக்கு சந்திக்கிறாா்.
ஜோசப் விஜய் தமிழக முதல்வராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு பிரதமருடனான முதல் சந்திப்பு இது.
இந்தச் சந்திப்பின்போது தமிழகத்தின் வளா்ச்சித் திட்டங்களுக்குத் தேவையான நிதிக் கோரிக்கைகளை பிரதமரிடம் முதல்வா் விஜய் முன்வைப்பாா் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இரு நாள் அரசுமுறைப் பயணமாக தில்லிக்கு புதன்கிழமை காலை 10 மணியளவில் தனி விமானத்தில் புறப்படும் முதல்வா் விஜய், பிற்பகல் ஒரு மணியளவில் அங்கு சென்றடைகிறாா். அங்கிருந்து தமிழ்நாடு அரசு விருந்தினா் இல்லத்துக்குச் செல்லும் அவருக்கு தில்லி திகாா் சிறையில் பாதுகாப்புப் பணியில் உள்ள தமிழ்நாடு காவல் துறை சிறப்புப் படையணி சாா்பில் சம்பிரதாயப்படி அணிவகுப்பு மரியாதை செலுத்தப்படும்.
பின்னா், மாலை 4.30 மணியளவில் பிரதமா் மோடியை முதல்வா் விஜய் சந்தித்துப் பேச உள்ளாா். அப்போது, மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரம், சென்னை மெட்ரோ ரயில் விரிவாக்க திட்டம் உள்ளிட்டவை குறித்தும், தமிழகத்துக்குத் தேவையான நிதி ஒதுக்கீடு குறித்தும் வலியுறுத்துவாா் என்று கூறப்படுகிறது.
இரு நாள் பயணமாக குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு சிக்கிம் சென்றுள்ளதால் மே 28-ஆம் தேதி அவா் தில்லி திரும்பிய பிறகு முதல்வா் விஜய் அவரை சந்திக்கக் கூடும் என்று தெரிகிறது. இந்தப் பயணத்தில் குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா, மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் ஆகியோரையும் விஜய் சந்திக்கத் திட்டமிட்டுள்ளாா்.
சோனியாவுடன் சந்திப்பு: காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே, மூத்த தலைவா் சோனியா காந்தி, எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி ஆகியோரையும் முதல்வா் விஜய் சந்திக்கத் திட்டமிட்டுள்ளாா். வியாழக்கிழமை சென்னைக்கு திரும்புவதற்கு முன்பு, தில்லி ஜவாஹா்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள திருவள்ளுவா் சிலையை முதல்வா் விஜய் திறந்து வைக்க உள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கரூா் துயரச் சம்பவம் தொடா்பான சிபிஐ விசாரணைக்காக கடந்த 12 மற்றும் 19-ஆம் தேதிகளில் தவெக தலைவா் விஜய் தில்லிக்கு கடைசியாகச் சென்றிருந்தாா்.