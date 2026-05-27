பேரவைத் தலைவருடன் சி. விஜயபாஸ்கர் சந்திப்பு! கடிதம் வாபஸ்?

கோப்புப் படம் - ENS

Updated On :27 மே 2026, 1:12 pm IST

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் பேரவைத் தலைவர் ஜே.சி.டி. பிரபாகரை அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் சந்தித்துப் பேசியுள்ளார்.

அதிமுகவில் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, எஸ்.பி. வேலுமணி என இரு அணிகளாகப் பிரிந்த நிலையில் பல்வேறு கட்ட ஆலோசனைகளுக்குப் பிறகு தற்போது இரு அணிகளும் இணைவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இரு அணிகளும் இன்று காலை தனித்தனியே ஆலோசனை மேற்கொண்ட நிலையில் சென்னை பசுமைவழிச் சாலையில் உள்ள எடப்பாடி பழனிசாமியின் இல்லத்திற்கு எஸ்.பி. வேலுமணி, தங்கமணி, நத்தம் விஸ்வநாதன், கே.சி. வீரமணி கே.பி. அன்பழகன், எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் சென்றுள்ளனர்.

அதிமுகவில் பறித்த பதவியை திரும்பத் தர வேண்டும், பேரவைத் தலைவரிடம் அளித்த கடிதத்தை திரும்பப் பெற வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வேலுமணி தரப்பு முன்வைத்துள்ளது.

இதனிடையே, சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் பேரவைத் தலைவர் ஜே.சி.டி. பிரபாகரை அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் சந்தித்துப் பேசியுள்ளார்.

தங்கள் தரப்பு கொறடா, சட்டப்பேரவைத் தலைவரை நியமிக்கக் கோரி அளித்த கடிதத்தை திரும்பப் பெற விஜயபாஸ்கர் சென்றுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

Summary

C. Vijayabaskar meeting with the Assembly Speaker JCD prabakar

இணையும் அதிமுக: இபிஎஸ் - எஸ்.பி. வேலுமணி சந்திப்பு! சிவி சண்முகம் வரவில்லை!

அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களின் ராஜிநாமா கடிதம் ஏற்பு: அவைத்தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர்!

எம்.எல்.ஏ. பதவியை ராஜிநாமா செய்த 3 பேர் முதல்வர் விஜய் உடன் சந்திப்பு!

எஸ்.பி. வேலுமணி தரப்பு அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் மூன்று பேர் ராஜிநாமா!

மும்பை இந்தியன்ஸ் தோற்றது ஏன்?: ஒரு பார்வை

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

