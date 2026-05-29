Dinamani
நெல்லை கவின் கொலை வழக்கு: சுர்ஜித்தின் தாயார் கைது!அமைச்சர் ரமேஷிடம் ரூ. 4,000 லஞ்சம் வாங்கிய திருச்செந்தூர் கோயில் அர்ச்சகர்கள்! திருச்செந்தூர் கோயில் முறைகேடு: பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை! - அமைச்சர் ரமேஷ்காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தேர்வில் முறைகேடுகள்: ஜோதிமணி எம்.பி. பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!கர்நாடகத்தில் 4 பேருக்கு துணை முதல்வர் பதவி?
/
தமிழ்நாடு

கவின் ஆணவக் கொலை வழக்கு: சுர்ஜித்தின் தாயார் எஸ்ஐ கிருஷ்ணகுமாரி கைது!

திருநெல்வேலி ஐடி ஊழியர் கவின் ஆணவக் கொலை வழக்கில், பெண்ணின் தாயார் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதைப் பற்றி...

News image

கவின். - (கோப்புப்படம்)

Updated On :29 மே 2026, 11:30 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

திருநெல்வேலி ஐடி ஊழியர் கவின் கொலை வழக்கில், பெண்ணின் தாயார் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஏரல் அருகே உள்ள ஆறுமுகமங்கலத்தைச் சேர்ந்த ஐ.டி. ஊழியர் கவின் செல்வகணேஷ்(27), கடந்தாண்டு (2025) ஜூலை மாதம் 27 ஆம் தேதி பாளையங்கோட்டை கே.டி.சி நகரில் கொடூரமாக வெட்டிக் கொல்லப்பட்டார்.

இந்தக் கொலைச் சம்பவத்தில், சுர்ஜித் என்ற வாலிபர், தனது சகோதரியுடனான காதலை கைவிட வலியுறுத்தி அரிவாளால் வெட்டி ஆணவக்கொலை செய்ததாக்கூறி, சில மணி நேரத்தில் பாளையங்கோட்டை காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார்.

கொலையாளி சுர்ஜித்தை கைது செய்த, காவல் துறையினர் திருநெல்வேலி மாவட்ட வன்கொடுமை தடுப்பு நீதிமன்றத்தில் சுர்ஜித்தை ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

இந்தச் சம்பவத்தில் தொடர்புடைய சுர்ஜித்தின் தந்தையான உதவி சார்பு காவல் ஆய்வாளர் சரவணனையும் காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.

சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவில் இந்த வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது. சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசார் தந்தை, மகனை இரண்டு நாள்கள் காவலில் எடுத்து நடத்திய விசாரணையில், வழக்கில் அடுத்தடுத்து திருப்பங்கள் ஏற்பட்டன.

சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் இந்த வழக்கை விசாரணை செய்த நிலையில், மூன்றாவதாக சுர்ஜித்தின் உறவினர் தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த கல்குவாரி உரிமையாளர் ஜெயபால் (29), என்பவரையும் நெல்லை மாநகர போலீசார் கைது செய்தனர்.

இந்த கொலை விவகாரத்தில், குற்றப்பத்திரிகையில் சுர்ஜித்தின் தாயான எஸ்.ஐ. கிருஷ்ணகுமாரி பெயர் சேர்க்கப்பட்டிருந்தது.

கடந்த 10 மாதங்களாகத் தலைமறைவாக இருந்த எஸ்.ஐ. கிருஷ்ணகுமாரியை சிபிசிஐடி போலீசார் இன்று (மே 29) காலை கைது செய்தனர்.

Summary

The mother of the woman has been arrested in connection with the murder case of Kavin, an IT employee from Tirunelveli.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

23.5.1976: தமிழக அரசு ஊழியர் வரதட்சிணை வாங்க, தருவதற்கு தடை

23.5.1976: தமிழக அரசு ஊழியர் வரதட்சிணை வாங்க, தருவதற்கு தடை

நெல்லையில் பெண் வெட்டிக்கொலை!

நெல்லையில் பெண் வெட்டிக்கொலை!

நெல்லை இளைஞா் கொலை வழக்கில் மேலும் ஒருவா் கைது

நெல்லை இளைஞா் கொலை வழக்கில் மேலும் ஒருவா் கைது

ஐடி நிறுவன ஊழியரை கத்தியால் குத்திய 2 போ் கைது

ஐடி நிறுவன ஊழியரை கத்தியால் குத்திய 2 போ் கைது

விடியோக்கள்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | May 31 முதல் June 06 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

DINAMANI வார ராசிபலன்! | May 31 முதல் June 06 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்