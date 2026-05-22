கடலூா் மாவட்டம், வேப்பூா் அருகே பணப் பிரச்னையில் லாரி மெக்கானிக் வியாழக்கிழமை கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்யப்பட்டாா். இந்த சம்பவத்தில் 2 சிறுவா்கள் உள்பட 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
வேப்பூா் அருகே சேவூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த நீலாவதி மற்றும் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த 2 சிறாா்கள், சுபாஷ் (21), அவரது தாய் மேகவா்ணம் உள்ளிட்டோா் கடந்த 10 நாள்களுக்கு முன்பு அப்பகுதியில் உள்ள ஏரியில் மோட்டாா் மூலம் தண்ணீா் இறைத்து மீன் பிடித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது, மோட்டாா் செலவுக்காக சம்பந்தப்பட்டவா்களிடம் தலா ரூ.500 வசூலிக்கப்பட்டதாகத் தெரிகிறது.
இதனிடையே, மோட்டாா் செலவு அதிகமாக ஏற்பட்டதாகக் கூறி, 2 சிறாா்கள், சுபாஷ் ஆகியோா் மீண்டும் நீலாவதியிடம் கூடுதல் பணம் கேட்டுள்ளனா். இதனால், இரு தரப்பினருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. பின்னா், நீலாவதி கூடுதலாக ரூ.250 வழங்கியதாகவும், இதற்கு மேல் பணம் தர முடியாது எனவும் அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.
இந்த நிலையில், மீண்டும் நீலாவதியுடன் புதன்கிழமை இரவு சிறுவன் தகராறில் ஈடுபட்டு, கத்தியைக் காட்டி மிரட்டியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதையறிந்த நீலாவதியின் தம்பியான லாரி மெக்கானிக் வேலு (44), வியாழக்கிழமை காலை 2 சிறாா்கள் மற்றும் சுபாஷிடம் தட்டிக்கேட்டுள்ளாா்.
அப்போது, வாக்குவாதம் ஏற்பட்ட நிலையில், சிறுவன் கத்தியால் வேலுவை குத்தியதில், அவா் பலத்த காயமடைந்து நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற வேப்பூா் போலீஸாா், வேலுவின் சடலத்தை மீட்டு உடல்கூறாய்வுக்காக விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
மேலும், இந்த சம்பவம் தொடா்பாக வேப்பூா் போலீஸாா் வியாழக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து, 2 சிறாா்கள் மற்றும் சுபாஷை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.