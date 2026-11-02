அன்பில் மகேஸுக்கு நவ. 4 வரை போலீஸ் காவல்
திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸை நவ.4ஆம் தேதி வரை போலீஸ் காவலில் விசாரிக்க சிறப்பு நீதிமன்றம் அனுமதியளித்திருப்பது பற்றி...
அன்பில் மகேஸ்.
திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸை நவ.4ஆம் தேதி வரை போலீஸ் காவலில் விசாரிக்க சிறப்பு நீதிமன்றம் அனுமதியளித்துள்ளது.
திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் 1000-க்கும் மேற்பட்ட தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், டிடிசிபி, சிஎம்டிஏ அனுமதி மற்றும் பிற சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளைப் பெற்றுத் தருவதாககூறி, ரூ. 100 கோடிக்கு மேல் சட்டவிரோதமாக வசூலித்ததாக தனியார் பள்ளிகள் சங்கம் தரப்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
இந்தப் புகாரில் விசாரணை நடத்திய சென்னை மத்திய குற்றப் பிரிவு போலீசார், முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், தனியார் பள்ளிகள் சங்கத் தலைவர் பி.டி. அரசகுமார் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
இந்த வழக்கு தொடர்பாக அன்பில் மகேஸை கடந்த அக். 26 ஆம் தேதி சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸார் கைது செய்தனர். இதனிடையே, அன்பில் மகேஸை 5 நாள்கள் போலீஸ் காவலில் விசாரிக்கக் கோரி ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி அன்பில் மகேஸை போலீஸ் காவலில் விசாரிக்க அனுமதி வழங்குவது தொடர்பான உத்தரவு நவ. 2 ஆம் தேதி பிறப்பிக்கப்படும் எனத் தெரிவித்திருந்தார்.
இதைத்தொடர்ந்து இவ்வழக்கில் இன்று திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். அப்போது அவரை, நவ.4ஆம் தேதி வரை போலீஸ் காவலில் விசாரிக்க சிறப்பு நீதிமன்றம் அனுமதியளித்துள்ளது.
காவல் துறை தரப்பில் 5 நாள்கள் காவல் கோரிய நிலையில் நீதிமன்றம் 3 நாள்கள் அனுமதி கொடுத்துள்ளது.
Summary
Special court allows police to interrogate former DMK minister Anbil Mahesh in custody until Nov 4.
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