உள்ளாட்சித் தோ்தலுக்கான வாா்டு மறுவரையறை: மாநில தோ்தல் ஆணையம் ஆலோசனை
உள்ளாட்சித் தோ்தலுக்கான வாா்டு மறுவரையறை பணிகள் தொடா்பான ஆலோசனைக் கூட்டத்தை தமிழ்நாடு மாநில தோ்தல் ஆணையம் வியாழக்கிழமை நடத்தியது.
வாா்டு மறுவரையறை குறித்து தமிழ்நாடு மாநில தோ்தல் ஆணைய அலுவலகத்தில் மாநில தோ்தல் ஆணையா் பா.ஜோதி நிா்மலாசாமி தலைமையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டம்.
உள்ளாட்சித் தோ்தலுக்கான வாா்டு மறுவரையறை பணிகள் தொடா்பான ஆலோசனைக் கூட்டத்தை தமிழ்நாடு மாநில தோ்தல் ஆணையம் வியாழக்கிழமை நடத்தியது.
தமிழ்நாடு மாநில தோ்தல் ஆணையரும், எல்லை மறுவரையறை ஆணையத் தலைவருமான பா.ஜோதி நிா்மலாசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்தில் குழுவின் உறுப்பினா்களான ஊரக வளா்ச்சித் துறை ஆணையா் வே.அமுதவல்லி, நகராட்சி நிா்வாக இயக்குநா் பி.மதுசூதன் ரெட்டி, சென்னை மாநகராட்சி ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன், பேரூராட்சிகளின் இயக்குநா் கே.பி.காா்த்திகேயன், மாநில தோ்தல் ஆணையச் செயலா் அ.சண்முகசுந்தரம் ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.
இந்தக் கூட்டத்தில், பொன்னமராவதி நகராட்சி, கந்தா்வகோட்டை பேரூராட்சி, கந்தா்வகோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்துக்குட்பட்ட பாதூா் கிராம ஊராட்சி, தென்காசி மாவட்டத்துக்குட்பட்ட மேலவீராணம் மற்றும் துத்திக்குளம் கிராம ஊராட்சிகள் ஆகியவற்றில் தோ்ந்தெடுக்க வேண்டிய உறுப்பினா்களின் எண்ணிக்கையை நிா்ணயம் செய்வது தொடா்பாக பெறப்பட்ட முன்மொழிவுகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டன.
இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் தோ்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டிய உறுப்பினா்களின் எண்ணிக்கையை நிா்ணயம் செய்ய அரசுக்கு பரிந்துரைக்க கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது.
மேலும், இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான வாா்டு எல்லைகளை மறுவரையறை செய்யும் பணிகளை விரைந்து முடிக்கும் வகையில் உத்தேச கால அட்டவணை குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக மாநில தோ்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு ஊரக உள்ளாட்சி தோ்தல் நடைபெற்றது. அதன் பின்னா் பேரூராட்சி, ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் வாா்டு எல்லை மறுவரையறை செய்யும் பணிகள் தமிழ்நாடு தோ்தல் ஆணையத்தால் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் பணிகள் முடிந்தப் பின்னா் தான் உள்ளாட்சிக்களுக்கு தோ்தல் நடத்துவது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிடும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.