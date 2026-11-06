ரேஷன் கடைகளில் தரமான அரிசி விநியோகம்: அமைச்சா் ப. வெங்கடரமணன்
ரேஷன் கடைகளில் தரமான அரிசி விநியோகிக்கப்படுவதாக தமிழக உணவு மற்றும் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சா் ப.வெங்கடரமணன் தெரிவித்தாா்.
அமைச்சர் ப. வெங்கடரமணன் - கோப்புப்படம்.
ரேஷன் கடைகளில் தரமான அரிசி விநியோகிக்கப்படுவதாக தமிழக உணவு மற்றும் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சா் ப.வெங்கடரமணன் தெரிவித்தாா்.
சென்னை ராயபுரம் மண்டலத்தில் ரூ.79 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட பல்நோக்குக் கட்டடத்தையும், அதில் அமைந்துள்ள நியாய விலைக் கடையையும் உணவு மற்றும் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சா் ப. வெங்கடரமணன் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் வ. காந்திராஜ் ஆகியோா் வெள்ளிக்கிழமை திறந்து வைத்து, குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு அத்தியாவசியப் பொருள்களை வழங்கினா்.
தொடா்ந்து அமைச்சா் வெங்கடரமணன் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விலையைக் கட்டுப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதால், விலை சமநிலையில் உள்ளது. மேலும், ரேஷன் கடைகளில் மிகவும் தரமான அரிசி விநியோகிக்கப்படுகிறது. இதற்காக நெல் அரைவை ஆலைகள், நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் தர ஆய்வு செய்யப்படுகிறது. இதன்மூலம் பொதுமக்களுக்கு தரமான அரிசி வழங்கப்படுகிறது. அதேபோல், ரேஷன் கடைகளிலும் அத்தியாவசியப் பொருள்களும் தரமாக வழங்கப்படுகிறது என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில், கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் கூடுதல் பதிவாளா் க.தா்ப்பகராஜ், வடக்கு வட்டார துணை ஆணையா் ஸ்வேதா சுமன், மண்டல அலுவலா் நா.சத்தியநாராயணன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
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