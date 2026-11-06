தீபாவளி எண்ணெய் குளியல் நேரம்
தீபாவளி தினமான ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ.8) அதிகாலை 4.30 மணிக்கு மேல் 6.00 மணிக்குள் கங்கா ஸ்நானம் (நல்லெண்ணெய் குளியல்) செய்ய உகந்த நேரம் என்று ஜோதிடம் கே.சி.எஸ். ஐயா் தெரிவித்தாா்.
கோப்புப்படம்
தீபாவளி தினமான ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ.8) அதிகாலை 4.30 மணிக்கு மேல் 6.00 மணிக்குள் கங்கா ஸ்நானம் (நல்லெண்ணெய் குளியல்) செய்ய உகந்த நேரம் என்று ஜோதிடம் கே.சி.எஸ். ஐயா் தெரிவித்தாா்.
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