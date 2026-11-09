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திருவண்ணாமலை ஏரியில் மூழ்கி 4 சிறுமிகள் உள்பட 5 பேர் பலி!

திருவண்ணாமலை சமுத்திரம் ஏரியில் மூழ்கி 4 சிறுமிகள் உள்பட 5 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பற்றி...

5 people, including 4 young girls drown in a lake in Tiruvannamalai

கோப்புப் படம் - IANS

Updated On :

திருவண்ணாமலை சமுத்திரம் ஏரியில் மூழ்கி 4 சிறுமிகள் உள்பட 5 பேர் உயிரிழந்த துயரச் சம்பவம் நடந்துள்ளது.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆணாய் பிறந்தான் கிராமத்தில் அரசு காப்பகத்தில் தங்கிப் படித்து வரும் 4 மாணவிகள் மற்றும் விடுதி பாதுகாவலர் உள்பட 5 பேரும் தீபாவளி விடுமுறையையொட்டி அங்குள்ள சமுத்திரம் ஏரியில் குளிக்கச் சென்றுள்ளனர்.

அப்போது எதிர்பாராதவிதமாக நீரில் மூழ்கி 5 பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுதொடர்பாக காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

Summary

5 people, including 4 young girls drown in a lake in Tiruvannamalai

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