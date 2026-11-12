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வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியீடு: சேலம் மாவட்டத்தில் 27.95 லட்சம் வாக்காளர்கள்!

சேலம் மாவட்ட வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வியாழக்கிழமை வெளியிடப்பட்டது குறித்து.

Draft electoral roll released: 27.95 lakh voters in Salem district

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில், வரைவு வாக்காளா் பட்டியலை வெளியிட்ட மாவட்ட ஆட்சியரும், மாவட்ட தோ்தல் அலுவலருமான இளம்பகவத். - டிஎன்எஸ்

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சேலம்: சேலம் மாவட்ட வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வியாழக்கிழமை வெளியிடப்பட்டது. இதில், 27.95 லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 11 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளின் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத் வியாழக்கிழமை வெளியிட்டார்.

அதன்படி, சேலம் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 27 லட்சத்தை 95 ஆயிரத்து 315 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் 13,88,234 ஆண் வாக்காளர்களும், 14,06,753 பெண் வாக்காளர்களும், 328 இதர வாக்காளர்களாக உள்ளனர்.

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தத்திற்கான படிவங்கள் நவம்பர் 12 முதல் டிசம்பர் 11 வரை பெறப்படும் என்றும், வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் விடுபட்டோா் 18 வயது நிறைவடைந்தவா்கள் மற்றும் 17 வயதை பூா்த்தி அடைந்த நபா்களும் விண்ணப்பிக்க ஏதுவாக, நவம்பர் 21, 22, 29 ஆகிய நாள்களில் அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையங்களில் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு விண்ணப்பங்கள் பெறப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையங்கள் வாக்காளா் பதிவு அலுவலா் மற்றும் உதவி வாக்காளா் பதிவு அலுவலா் அலுவலகங்களில் வாக்காளா் பட்டியல் மக்கள் பாா்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

Draft electoral roll released: 27.95 lakh voters in Salem district!

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