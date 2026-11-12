விவசாயிகள் சாலை மறியல் போராட்டம்: தஞ்சாவூர்-பட்டுக்கோட்டை நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து பாதிப்பு
விவசாயிகள் சாலை மறியல் போராட்டத்தால் தஞ்சாவூர் பட்டுக்கோட்டை நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...
ஒரத்தநாடு மேல உளூர் பகுதியில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாயிகள் - டிஎன்எஸ்
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், ஒரத்தநாடு மேல உளூர் பகுதியில் மின் மோட்டாரின் காப்பர் வயர்களை திருடும் நபர்களை கைது செய்ய வலியுறுத்தியும் - இரவு நேரங்களில் காவல்துறையினர் ரோந்து பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும் என வலியுறுத்தி வியாழக்கிழமை விவசாயிகள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் தஞ்சாவூர்-பட்டுக்கோட்டை நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாடு சுற்றுவட்டார பகுதிகளான மேல உளூர், தென்னமநாடு, பொன்னாப்பூர், பருத்திக்ககோட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள மின் மோட்டாரில் இருந்து காப்பர் வயர்கள் திருடப்பட்டு வருவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன.
இது குறித்து காவல்துறையினரிடம் பலமுறை புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதனால் விளைநிலங்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்ச முடியாத சூழல் ஏற்படுவதாகும் - விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் செலவு ஏற்படுகிறது. எனவே, காப்பர் வயர்களை திருடும் நபர்களை கைது செய்ய வலியுறுத்தியும் - இரவு நேரங்களில் காவல்துறையினர் ரோந்து பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும் என வலியுறுத்தி, மேல உளூர் பகுதியில் விவசாயிகள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் தஞ்சாவூர் - பட்டுக்கோட்டை பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்ததன் பேரில் விவசாயிகள் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.
Farmers' road blockade protest: Traffic disrupted on the Thanjavur-Pattukottai highway
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.