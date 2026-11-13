குழந்தைகள் தினம்: பள்ளி மாணவா்களுக்கு கேக்! முதல்வா் விஜய் வழங்கினாா்
குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் கேக், வாழ்த்து அட்டை; அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கு சா்க்கரைப் பொங்கல் ஆகியவற்றை முதல்வா் ஜோசப் விஜய் வழங்கி திட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்தாா்.
குழந்தைகளுக்கு கேக் ஊட்டி வாழ்த்திய முதல்வர்
குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் கேக், வாழ்த்து அட்டை; அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கு சா்க்கரைப் பொங்கல் ஆகியவற்றை முதல்வா் ஜோசப் விஜய் வழங்கி திட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்தாா்.
நிகழாண்டு குழந்தைகள் தினம் (நவ. 14) விடுமுறை தினமான சனிக்கிழமை வருவதால், முந்தைய நாளான வெள்ளிக்கிழமை மாணவா்களுக்கு கேக் விநியோகிக்கப்படும் என தமிழக அரசு சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்தத் திட்டத்துக்காக ரூ.9.27 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு 61,84,566 கேக்குகள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டன.
இந்தத் திட்டத்தின் தொடக்க நிகழ்ச்சி சென்னை பெரம்பூா் கபிலா் தெருவில் உள்ள சென்னை நடுநிலைப் பள்ளியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. பள்ளிக்கு வந்த முதல்வா் விஜய்யை அமைச்சா்கள் ராஜ்மோகன், ஸ்ரீநாத், ஜெகதீஸ்வரி ஆகியோா் வரவேற்றனா். பள்ளியில் உள்ள வகுப்புகளுக்குச் சென்ற முதல்வா் விஜய், மழலையா் கல்வி (எல்கேஜி) முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் 537 மாணவா்களுக்கு கேக் மற்றும் குழந்தைகள் தின வாழ்த்து அட்டைகளையும், பள்ளியின் வளாகத்தில் செயல்படும் அங்கன்வாடியில் பயிலும் 40 குழந்தைகளுக்கு சா்க்கரைப் பொங்கலையும் வழங்கி மாணவா்களுடன் கலந்துரையாடினாா்.
மாணவா்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வாழ்த்து அட்டையின் முன் பகுதியின் முதல்வா் விஜய்யின் படமும், பின்பகுதியில் கால அட்டவணையும் இடம்பெற்றிருந்தது.
11 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு சா்க்கரைப் பொங்கல்: கேக், சா்க்கரைப் பொங்கல் வழங்கும் திட்டத்தை முதல்வா் விஜய் தொடங்கி வைத்ததைத் தொடா்ந்து, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அரசு, அரசுப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகள், ஆசிரியா்கள், ஆசிரியரல்லாத பணியாளா்களுக்கு கேக் விநியோகிக்கப்பட்டது.
அதேபோன்று மாநிலம் முழுவதும் செயல்பட்டு வரும் 54,483 அங்கன்வாடி மையங்களில் முன்பருவக் கல்வி பயிலும் 2 வயது முதல் 6 வயது வரையிலான 11,11,022 குழந்தைகளுக்கு சா்க்கரைப் பொங்கல் வழங்கப்பட்டது.
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