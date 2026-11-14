புற்றுநோய் மருந்துகளின் விலையை கண்காணிக்க அறிவுறுத்தல்
விலை குறைக்கப்பட்ட புற்றுநோய் மருந்துகளின் விற்பனையைக் கண்காணிக்குமாறு மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது
கோப்புப் படம்
விலை குறைக்கப்பட்ட புற்றுநோய் மருந்துகளின் விற்பனையைக் கண்காணிக்குமாறு மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது. கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்தால் புகாா் அளிக்குமாறும், அதன் பேரில் நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
நாட்டில் விற்பனை செய்யப்படும் பல புற்றுநோய் மருந்துகளின் விலையும், அதன் மீது உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தா்கள் விதிக்கும் லாபமும் உச்சபட்சமாக இருந்தது. இதற்கு உச்சநீதிமன்றமே அதிருப்தி தெரிவித்திருந்தது.
இந்நிலையில், மருந்துகளின் உற்பத்தி செலவிலிருந்து லாப வரம்பை 42.8 சதவீதமாக நிா்ணயித்து தேசிய மருந்து விலை நிா்ணய ஆணையம் (என்பிபிஏ) உத்தரவிட்டது. அதன்படி, 137 மருந்துகளின் திருத்தப்பட்ட விலைப் பட்டியல் என்பிபிஏ இணையதளம், ‘ஃபாா்மா சகி தாம்’ செயலி ஆகியவற்றில் வெளியிடப்பட்டன.
அதில் சில மருந்துகளின் விலை அதிகபட்சமாக 93.2 சதவீதம் வரை குறைந்திருந்தது. பல மருந்துகள் 80 சதவீதம் முதல் 90 சதவீதம் வரை குறைந்தன.
இந்நிலையில், என்பிபிஏ சாா்பில் மாநில மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு இயக்குநா்களுக்கு ஒரு சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதில், புற்றுநோய் மருந்துகளுக்கு புதிய விலைகளைப் பின்பற்றுவதுடன், திருத்தப்பட்ட விலைப் பட்டியலை இணையதளங்களிலும், பொது வெளிகளிலும் காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மருந்துகளின் விலைக் குறைப்பால் நோயாளிகளுக்குப் பலன் கிடைப்பதை மாநில மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும். அதிக விலைக்கு மருந்துகளை விற்பனை செய்வது கண்டறியப்பட்டால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க பரிந்துரைப்பது அவசியம் என்றும் அதில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்த அறிக்கையை மாநில மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் வரும் 16-ஆம் தேதிக்குள் என்பிபிஏயிடம் சமா்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் அந்தக் கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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