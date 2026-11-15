ஆந்திரத்தை நோக்கி நகரும் 'அக்வான்' புயல்: வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்
வங்கக்கடலில் உருவாக உள்ள 'அக்வான்' புயல், ஆந்திர மாநிலத்தை நோக்கி நகர வாய்ப்புள்ளது பற்றி...
அக்வான் புயல்
வங்கக்கடலில் உருவாக உள்ள 'அக்வான்' புயல், ஆந்திர மாநிலத்தை நோக்கி நகர வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தற்போது வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டுள்ள காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம், கடந்த 3 மணி நேரத்தில் மணிக்கு 10 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது.
இது நாளை (நவம்பர் 16) மேலும் வலுப்பெற்று புயலாக மாறும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.
எனினும், இந்த புயல் சின்னம் ஆந்திரத்தில் எந்தப் பகுதியில், எந்த நேரத்தில் கரையைக் கடக்கும் என்கிற தகவல் குறிப்பிடப்படவில்லை.
இதற்கு முன்னதாக உருவான 'அர்னாப்' மற்றும் 'முரசு' ஆகிய புயல்களும் ஆந்திரத்தையே நோக்கியே நகர்ந்த நிலையில், தற்போது உருவாக உள்ள 'அக்வான்' புயலும் அதே திசையில் நகரக்கூடும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 30 நாட்களில் 3-வது புயலாக 'அக்வான்' ஆந்திரக் கரையை நெருங்குவது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதுகுறித்துச் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் மேலும் தெரிவித்திருப்பதாவது: தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவி வந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி, வலுப்பெற்று காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக இன்று உருவெடுத்துள்ளது எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
வங்கக் கடலில் அக்வான் புயல் உருவாகவுள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் உள்ள 9 துறைமுகங்களில் 1ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது.
Summary
The India Meteorological Department (IMD) has stated that Cyclone 'Akvan', set to form over the Bay of Bengal, is likely to move towards Andhra Pradesh.
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