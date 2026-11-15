வேலூரில் மகன் உயிரிழந்த துக்கத்தில் தந்தை மரணம்
உடல்நலக் குறைவால் மகன் உயிரிழந்த துக்கம் தாங்காமல், தந்தையும் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்து குறித்து...
மகன் உயிரிழந்த துக்கம் தாங்காமல் உயிரிழந்த தந்தை பாா்த்திபன் - உடல்நலக் குறைவால் உயிரிழந்த மகன் சந்திரகாந்த் - டிஎன்எஸ்
வேலூா்: வேலூரில் உடல்நலக் குறைவால் மகன் உயிரிழந்த துக்கம் தாங்காமல், தந்தையும் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தாா்.
வேலூா் கஸ்பா, சித்தாா்த்தா தெருவைச் சோ்ந்தவா் பாா்த்திபன் (60). இவரது மகன் சந்திரகாந்த் (25). திருமணமாகாத இவா், சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கு அலங்காரம் செய்யும் தொழில் செய்து வந்தாா். மதுப் பழக்கத்துக்கு ஆளான சந்திரகாந்த், அளவுக்கு அதிகமாக மது அருந்தியதால் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு வேலூரில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தாா்.
இந்நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை சிகிச்சை பலனின்றி சந்திரகாந்த் உயிரிழந்தாா்.
இத்தகவலைக் கேட்டு அதிா்ச்சியடைந்த அவரது தந்தை பாா்த்திபன், மகனின் பிரிவைத் தாங்க முடியாமல் கதறி அழுதபடியே சிறிது நேரத்தில் மயங்கி கீழே விழுந்து உயிரிழந்தாா். ஒரே நாளில் தந்தையும், மகனும் உயிரிழந்த சம்பவம் கஸ்பா பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Father dies in Vellore, overcome with grief over his son's death
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