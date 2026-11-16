சின்னசேலத்தில் பரபரப்பு: ஏரியில் 3 சிறுவர்கள் சடலமாக மீட்பு
சின்னசேலம் பகுதியில் காணாமல் போன 3 சிறுவர்கள் ஏரியில் சடலமாக மீட்கப்பட்டது குறித்து...
சின்னசேலம் பகுதியில் காணாமல் போன 3 சிறுவர்கள் ஏரியில் சடலமாக மீட்கப்பட்டனர். - டிஎன்எஸ்
கள்ளக்குறிச்சி: சின்னசேலம் பகுதியில் காணாமல் போன 3 சிறுவர்கள் ஏரியில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் குறித்து - போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் பகுதியில் வசித்து வரும் தங்கமணி என்பவரது மகன் இமானுவேல் மற்றும் ஷாம் ஆபிரகாம் மற்றும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜா ஆகிய மூன்று சிறுவர்களும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோட்டப்பாடி கிராமத்தில் உள்ள ஏரியில் மீன்பிடிப்பதற்காக சென்றுள்ளனர். இரவு ஆகியும் அவர்கள் மூவரும் வீடு திரும்பாத நிலையில் அவரது பெற்றோர்கள் சின்னசேலம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர்
இந்த நிலையில், இது தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்து சின்னசேலம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில், தற்போது சின்னசேலம் காவல் நிலையத்திற்கு உள்பட்ட தோட்டப்பாடி கிராமத்தில் அமைந்துள்ள சிறிய ஏரியில் உள்ள குட்டையில் மூன்று சிறுவர்களும் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற சின்னசேலம் தீயணைப்பு மற்றும் காவல் துறையினர் உயிரிழந்த மூன்று சிறுவர்களின் உடலையும் மீட்டு உடல்கூறாய்வுக்காக கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சின்னசேலம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Sensation in Chinnasalem: Bodies of 3 boys recovered from a lake
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.