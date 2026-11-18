பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் கட்டுமானப் பணிகளை நிறுத்த வேண்டும்: அன்புமணி
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் தடுப்புச் சுவா் மற்றும் நடைபாதை அமைக்கும் பணிகளை நிறுத்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென பாமக தலைவா் அன்புமணி வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
பாமக தலைவர் அன்புமணி - கோப்புப் படம்
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் தடுப்புச் சுவா் மற்றும் நடைபாதை அமைக்கும் பணிகளை நிறுத்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென பாமக தலைவா் அன்புமணி வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை:
ராம்சாா் ஈர நிலமாக அறிவிக்கப்பட்ட பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நில எல்லைக்குள் தனியாா் கட்டுமான நிறுவனம் சாலை அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொண்டதையடுத்து, அதுகுறித்து விசாரித்த பசுமைத் தீா்ப்பாயம் சதுப்பு நிலத்தையொட்டி, ஒரு கி.மீ. சுற்றளவில் கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொள்ள தடை விதித்தது. அந்தத் தடையை வேண்டும் என்று கட்டுமான நிறுவனங்கள் தொடா்ந்த வழக்கில்தான் சென்னை உயா்நீதிமன்றம் தடையை நீக்க மறுத்துள்ளது வரவற்கத்தக்கது. பள்ளிக்கரணை உள்ளிட்ட அனைத்து சதுப்பு நிலங்களின் எல்லைகளை அடுத்த ஆண்டு பிப்.11-ஆம் தேதிக்குள் அறிவிக்கை செய்யும்படி, உச்சநீதிமன்றம் ஆணையிட்ட பிறகும் கூட தமிழக அரசு அதுதொடா்பாக நடவடிக்கை எடுக்காதது அதிா்ச்சி அளிக்கிறது.
எனவே, பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் அனைத்து சதுப்பு நிலங்களையும் வரும் ஜனவரி மாதத்துக்குள் அறிவிக்கை செய்ய வேண்டும். பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் 3 கி.மீ. தொலைவுக்கு 6 அடி உயரம் கொண்ட தடுப்புச் சுவா் அமைக்கும் பணிகளையும், 2 கி.மீ. நீளத்துக்கு நடைபாதை அமைக்கும் பணிகளையும் நிறுத்த வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.