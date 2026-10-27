பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை சட்டபூா்வமாக அங்கீகரிக்கும் அறிவிக்கை வெளியிட வேண்டும்: செளமியா அன்புமணி
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை சட்டபூா்வமாக அங்கீகரிக்கும் அறிவிக்கையை தமிழக அரசு உடனடியாக வெளியிட வேண்டுமென பாமக எம்எல்ஏ செளமியா அன்புமணி வலியுறுத்தினாா்.
செளமியா அன்புமணி - கோப்புப் படம்
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை சட்டபூா்வமாக அங்கீகரிக்கும் அறிவிக்கையை தமிழக அரசு உடனடியாக வெளியிட வேண்டுமென பாமக சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் செளமியா அன்புமணி வலியுறுத்தினாா்.
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலப் பகுதியில் கட்டப்பட்டு வரும் தடுப்புச் சுவா் மற்றும் நடைப்பயிற்சி மேடையால் சுற்றுச்சூழலுக்குப் பாதிப்பு ஏற்பட்டு வருவதாகக் கூறி, தலைமை வனப் பாதுகாவலரும், மாநில ஈரநிலங்கள் ஆணையத்தின் உறுப்பினா் செயலருமான ராகேஷ்குமாா் ஜகேனியாவை எம்எல்ஏவும், பசுமைத் தாயகம் அமைப்பின் தலைவருமான செளமியா அன்புமணி செவ்வாய்க்கிழமை நேரில் சந்தித்து மனு அளித்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் கட்டப்பட்டு வரும் தடுப்புச் சுவா் மற்றும் நடைப்பயிற்சி மேடையால் அங்கு சுற்றுச்சூழலுக்கு கடுமையான பாதிப்பு ஏற்படும். எனவே, அதை அகற்ற வேண்டுமென பாமக தொடா்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது.
பள்ளிக்கரணை உள்பட தமிழகத்தில் கடந்த 8 ஆண்டுகளாக ஒரு சதுப்பு நிலப்பகுதியைகூட சட்டபூா்வமாக அங்கீகரிக்கும் அறிவிக்கையை தமிழக அரசு வெளியிடவில்லை. மழை காலங்களில் நீரை உறிஞ்சி சென்னையின் அரணாக பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் விளங்கி வருகிறது.
ஆனால், இந்தச் சதுப்பு நிலம் தற்போது 12,000 ஏக்கரில் இருந்து 2,000 ஏக்கராக சுருங்கிவிட்டது. உச்சநீதிமன்றம் பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை சதுப்பு நிலமாக அங்கீகரித்து தமிழக அரசு அறிவிக்கை வெளியிட வேண்டுமென இருமுறை அறிவுறுத்தியும், அரசுத் தரப்பில் இருந்து இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
தமிழக அரசு பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் மற்றும் சுற்றுப் பகுதியை டிஜிட்டல் முறையில் வரையறுத்து அறிவிக்க வேண்டும்.
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் உள்ளிட்ட சதுப்பு நிலங்களை அங்கீகரிக்காமல் இருப்பதன் பின்னணியில் பல ஆயிரம் கோடியிலான முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளதாக சந்தேகம் எழுகிறது. மழைநீா் சேகரிப்பு திட்டத்தை அனைத்து கட்டடங்களிலும் அமைப்பது வரவேற்கத்தக்கது என்றாா்.
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