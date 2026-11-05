The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தீபாவளி: 2 நாள்களுக்கு கூடுதல் மெட்ரோ ரயில் சேவை! காவலில் எடுக்கப்படும் நபா் 24 மணி நேரத்துக்குள் நீதிபதி முன் ஆஜா்படுத்தப்பட வேண்டும்: உச்சநீதிமன்றம்நாட்டில் அராஜகத்தைப் பரப்பும் ராகுலுக்கு தக்க பதிலடி: அமித் ஷா உறுதி6 ஆண்டுகள் பணிபுரியும் அக்னிவீரா்கள் ராணுவத்தில் நிரந்தர வீரா்களாக்கப்படுவா்: பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள்வெற்றி வீடு திட்டம்: 70,000 வீடுகள் கட்ட ரூ.3,500 கோடி ஒதுக்கி ஆணைசீனாவின் சாதனையை முறியடிக்கும் ரயில் வழித்தடம்! ரூ. 1.31 லட்சம் கோடியில் அரசு திட்டம்!வானிலை: தமிழகத்தில் நாளை (நவ. 6) கனமழைக்கு வாய்ப்பு!தீபாவளி: 2 நாள்களுக்கு கூடுதல் மெட்ரோ ரயில் சேவை!சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் இருந்து ரொனால்டோ ஓய்வு!தீபாவளிக்கு வீடுகளில் மின்சாரம் இருக்குமா? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்

பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நில விவகாரம்; முதல்வா் விஜய் தலையிட வேண்டும்: அன்புமணி

பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நில விவகாரத்தில் முதல்வா் ஜோசப் விஜய் நேரடியாக தலையிட வேண்டுமென பாமக தலைவா் அன்புமணி வலியுறுத்தி உள்ளாா்.

PMK Leader Anbumani

பாமக தலைவர் அன்புமணி - கோப்புப் படம்

Updated On :

பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நில விவகாரத்தில் முதல்வா் ஜோசப் விஜய் நேரடியாக தலையிட வேண்டுமென பாமக தலைவா் அன்புமணி வலியுறுத்தி உள்ளாா்.

சென்னையை அடுத்த பனையூரில் உள்ள பாமக அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற செய்தியாளா்கள் சந்திப்பில் அன்புமணி கூறியதாவது:

பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என 2002-இல் இருந்து பாமக போராடி வருகிறது. இந்த சதுப்பு நிலத்தின் ஒரு பகுதி கடந்த திமுக ஆட்சியில் தனியாா் நிறுவனத்துக்கு ரூ.3,000 கோடி ஊழல் மூலம் வழங்குவதற்கான முயற்சி நடைபெற்றது. ஆனால், அதை பாமக தடுத்துவிட்டது. பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் குறித்து உயா்நீதிமன்றத்தில் தவறான தகவல்களைக் கொடுக்க கூடிய வகையில் அரசு அதிகாரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றனா். வனத் துறைக்குச் சொந்தமான பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் ரூ.21 கோடி உலக வங்கியில் கடன் வாங்கி நடைபாதை அமைக்க வேண்டியதன் அவசியம் என்ன?

இந்தப் பணிக்கு உத்தரவிட்ட அதிகாரியைப் பணியிடை நீக்கம் செய்வதுடன் அதை இடித்து அகற்ற வேண்டும். முதல்வா் விஜய், இந்த விவகாரத்தில் தனிக் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இது தொடா்பாக முதல்வருக்கு ஏற்கெனவே இரண்டு கடிதங்கள் எழுதியுள்ளேன். பரந்தூா் விமான நிலையத் திட்டத்தை நிறுத்தியதுபோன்று, பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தையும் அழிவின் பாதையில் இருந்து காக்க வேண்டும்.

பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் கட்டக் கூடாது என்பதுதான் பாமகவின் நிலைப்பாடு. அடுத்த 100 ஆண்டுகளுக்குப் பயனுள்ளதாக இருக்கும் வகையில் குறைந்தது 100 ஏக்கா் பரப்பில் சட்டப்பேரவையுடன் கூடிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க வேண்டும் என்றாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நவம்பர் 1-ஆம் நாள் தமிழ்நாடு நாளாக தமிழக அரசால் கொண்டாடப்பட வேண்டும்! - அன்புமணி வலியுறுத்தல்

நவம்பர் 1-ஆம் நாள் தமிழ்நாடு நாளாக தமிழக அரசால் கொண்டாடப்பட வேண்டும்! - அன்புமணி வலியுறுத்தல்

பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை சட்டபூா்வமாக அங்கீகரிக்கும் அறிவிக்கை வெளியிட வேண்டும்: செளமியா அன்புமணி

பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை சட்டபூா்வமாக அங்கீகரிக்கும் அறிவிக்கை வெளியிட வேண்டும்: செளமியா அன்புமணி

ஒருநாள் பெய்த மழைக்கே வெள்ளம்: பள்ளிக்கரணை தடுப்புச் சுவரை உடைக்க வேண்டும்!அன்புமணி

ஒருநாள் பெய்த மழைக்கே வெள்ளம்: பள்ளிக்கரணை தடுப்புச் சுவரை உடைக்க வேண்டும்!அன்புமணி

பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை பாழாக்கும் முயற்சியைக் கைவிட வேண்டும்: செளமியா அன்புமணி

பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை பாழாக்கும் முயற்சியைக் கைவிட வேண்டும்: செளமியா அன்புமணி

விடியோக்கள்

முத்தாலம்மன் திருக்கோயில் ஏழூர் சப்பரத் திருவிழா | Madurai | T Kallupatti

முத்தாலம்மன் திருக்கோயில் ஏழூர் சப்பரத் திருவிழா | Madurai | T Kallupatti

அட்ரா பரமா பாடல் வெளியீடு!

அட்ரா பரமா பாடல் வெளியீடு!