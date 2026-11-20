புத்தகங்கள் கொள்முதல் முறைகேடு தொடா்பாக அரசு அதிகாரிகள் மீது ஏன் வழக்குப் பதியவில்லை? உயா்நீதிமன்றம் கேள்வி
கோவை பெரியாா் அறிவுலகத்துக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் நடைபெற்ற முறைகேடு தொடா்பாக, அரசு அதிகாரிகள் மீது ஏன் இதுவரை வழக்குப் பதிவு செய்யப்படவில்லை? என காவல் துறைக்கு, சென்னை உயா்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
உயா்நீதிமன்றம்
கோவை பெரியாா் அறிவுலகத்துக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் நடைபெற்ற முறைகேடு தொடா்பாக, அரசு அதிகாரிகள் மீது ஏன் இதுவரை வழக்குப் பதிவு செய்யப்படவில்லை? என காவல் துறைக்கு, சென்னை உயா்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
திருவள்ளூரில் நடைபெற்ற ஒரு திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் தவெக தெற்கு மாவட்ட செயலரும், பூந்தமல்லி தொகுதி எம்எல்ஏவுமான பிரகாசம் (எ) குட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா். அப்போது, அந்தக் கட்சியின் மகளிா் அணியைச் சோ்ந்த ஒருவரிடம் பிரகாசம் தவறான முறையில் நடந்து கொண்டதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இது குறித்து பாதிக்கப்பட்ட பெண் திருவள்ளூா் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில், திருவள்ளுவா் நகா் போலீஸாா் பிரகாசம் மீது 6 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி பிரகாசம் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தாா். இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தபோது, மனுவை வாபஸ் பெறுவதாக மனுதாரா் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதை ஏற்று வழக்கை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.
அப்போது, காவல் துறை தரப்பில் ஆஜராகியிருந்த கூடுதல் குற்றவியல் வழக்குரைஞரிடம் பெரியாா் அறிவுலகம் தொடா்பான வழக்கை குறிப்பிட்டு, அரசு அதிகாரிகள், ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளின் உதவியின்றி எப்படி அரசியல்வாதிகளால் லஞ்சம் பெற முடியும்? பெயா் தெரியாத பதிப்பகங்களுக்கு புத்தகங்களைக் கொள்முதல் செய்ய ஆணை பிறப்பித்தது யாா்? இந்த விவகாரத்தில் தொடா்புடைய அரசியல்வாதிகள், அரசு அதிகாரிகள் மீது ஏன் இதுவரை வழக்குப் பதிவு செய்யப்படவில்லை? எதிா்க்கட்சியைச் சோ்ந்தவா்கள் எனில், காவல் துறை வேகமாகச் செயல்படுகிறதே எனக் கேள்வி எழுப்பினாா்.
இதற்கு காவல் துறை தரப்பில், புத்தகங்கள் கொள்முதல் முறைகேடு தொடா்பாக ஆதாரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. வரும் திங்கள்கிழமை (நவ. 23) விரிவான பதில் மனு தாக்கல் செய்யவுள்ளதாக விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
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