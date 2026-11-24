‘பாஜக நிர்வாகிகள் சட்டவிரோதமாக வீட்டுக்காவலில் முடக்கம்’! இபிஎஸ் கண்டனம்!
பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனை வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டிருப்பதற்கு இபிஎஸ் கண்டனம்...
இபிஎஸ், நயினார் நாகேந்திரன் - கோப்புப்படம்
பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்ட அக்கட்சியின் நிர்வாகிகளை வீட்டுக்காவலில் வைத்திருப்பதற்கு அதிமுக பொதுச் செயலர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் கார்த்திகைத் திருநாளான இன்று (நவ. 24) ஒரு நாள் மட்டும் தீபம் ஏற்ற உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் தமிழக அரசு சார்பில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் அமைந்துள்ள கல்தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று பாஜக, இந்து முன்னணி உள்ளிட்ட ஹிந்து அமைப்புகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன.
இந்த நிலையில், பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் நெல்லையிலிருந்து பாஜக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களுடன் திரண்டு சென்று, திருப்பரங்குன்றத்தில் விளக்கேற்றும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கத் திட்டமிட்டிருந்தார்.
அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்கும் பொருட்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இன்று காலை நெல்லையில் உள்ள நயினார் நாகேந்திரனை காவல்துறையினர் திடீரென வீட்டுக் காவலில் வைத்தனர்.
இந்த நிலையில், பாஜக நிர்வாகிகளை வீட்டுக் காவலில் வைத்திருப்பதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி,
“பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநிலத் தலைவர், அன்புச் சகோதரர் நயினார் நாகேந்திரன் திருநெல்வேலி இல்லம் முன்பு காவல்துறையைக் குவித்து, அவரையும் பாஜக நிர்வாகிகளையும் சட்டவிரோதமாக வீட்டுக்காவலில் முடக்கும் தவெக அரசின் செயல் வன்மையான கண்டனத்திற்குரியது.
ஒரு தேசியக் கட்சியின் மாநிலத் தலைவரையே சட்டவிரோதமாக முடக்குவது பாசிசத்தின் உச்சம்!
காவல்துறையை ஏவி அரசே அச்சுறுத்தலையும் பதற்றத்தையும் உருவாக்குவது ஜனநாயகத்திற்கும் சட்டம் ஒழுங்கிற்கும் விடுக்கப்படும் அச்சுறுத்தலாகும்.
உடனடியாக இத்தகைய அடக்குமுறைகளைக் கைவிட்டு, சகோதரர் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்ட தமிழக பாஜக நிர்வாகிகளைச் சட்டவிரோதமாக முடக்கும் போக்கை நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என இந்த ஆச்சரியக்குறி அரசை வன்மையாகக் கண்டித்து வலியுறுத்துகிறேன்!” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Summary
'BJP office-bearers placed under illegal house arrest!' – EPS condemns!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.