பெரம்பூர் தேர்தல் வழக்கு: முதல்வர் விஜய் மனுவை தள்ளுபடி செய்தது சென்னை உயர்நீதிமன்றம்!
பெரம்பூரில் முதல்வர் விஜய்யின் வெற்றியை எதிர்த்த வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி, தொடர்ந்த மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்ததைப் பற்றி...
முதல்வர் விஜய்.
பெரம்பூரில் முதல்வர் விஜய்யின் வெற்றியை எதிர்த்த வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி, அவர் தொடர்ந்த மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார்.
பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு 1,20,365 வாக்குகளைப் பெற்ற விஜய், 53,715 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அவரது வெற்றியைச் செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி பெரம்பூர் தொகுதி வாக்காளர் எஸ். தினேஷ் என்பவர், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கை ஒன்றைத் தொடர்ந்தார்.
விஜய் தன்னுடைய தேர்தல் பிரமாணப் பத்திரத்தில் அசையா சொத்துகள் தொடர்பான விவரங்களை முழுமையாகத் தெரிவிக்கவில்லை; சில சொத்துகள் தொடர்பாகத் தவறான தகவல்களைத் தெரிவித்துள்ளார் என்பதையும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்தத் தேர்தல் வழக்கை ஆரம்ப நிலையிலேயே நிராகரிக்க கோரி விஜய் தரப்பில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டடு, இந்த மனுவை நீதிபதி லட்சுமிநாராயணன் விசாரித்து வந்தார்.
காஞ்சிபுரம் வாலாஜாபாத் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்துக்கு உள்பட்ட பண்ருட்டி கிராமத்தில் கடந்த ஜன. 6-ஆம் தேதி ரூ. 30 கோடிக்கு 3 ஏக்கர் விவசாய நிலத்தை விஜய் வாங்கியதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த நிலம் குறித்த விவரங்களை விஜய் தமது தேர்தல் பிரமாணப் பத்திரத்தில் தெரிவிக்கவில்லை என்றும் தினேஷ் தரப்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
விஜய் வாங்கிய இதர சொத்துகளின் மதிப்பு, பத்திரங்கள் உள்ளிட்ட விவரங்களிலும் முரண்பாடுகள் இருப்பதாக தினேஷ் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது. மேலும், கொடைக்கானல் வில்பட்டி கிராமத்தில் 50 சென்ட் விவசாய நிலத்தை 1997-ஆம் ஆண்டு ரூ. 30,000-க்கு வாங்கியதாகவும், தற்போதைய சந்தை மதிப்பு ரூ.20 லட்சம் எனவும் விஜய் பிரமாணப் பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கில் விஜய் தரப்பில் மூத்த வழக்குரைஞர் கோபால் சங்கரநாராயணன் ஆஜராகி வாதிட்டார். ரூ. 600 கோடிக்கும் அதிகமான சொத்துகள் மற்றும் வருமான வரி தொடர்பான விவரங்கள் தேர்தல் பிரமாணப் பத்திரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், சொத்துகளை மறைக்கவில்லை என்றும், சிறு தவறுகள் இருந்தாலும் அவை தேர்தல் முடிவைப் பாதிக்கும் அளவுக்கு முக்கியமானவை அல்ல என்றும் முதல்வர் விஜய் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது. வழக்கை ஆரம்பத்திலேயே தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என அவர் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனுவை நீதிபதிகள் தள்ளுபடி செய்தனர்.
மேலும், சொத்துகள் மறைத்தது குறித்து தேர்தல் வழக்கு விசாரணையில் தான் முடிவு செய்ய முடியும் என்றும் முதல்வர் விஜய்யின் வெற்றியை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மனுவை விசாரிக்கவும் உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
Summary
The Madras High Court has dismissed a petition filed by Chief Minister Vijay, in which he had sought the rejection of a case challenging his victory.
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