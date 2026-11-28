திருப்பரங்குன்றம்: மேள தாளங்கள் முழங்க பால்குடம் எடுத்து வந்த முருக பக்தர்கள்!
திருப்பரங்குன்றம் மலைக்குச் செல்லும் பாதையில் உள்ள பழனியாண்டவர் சுவாமிக்கு முருக பக்தர்கள் பால்குடம் எடுத்து வந்தது பற்றி...
பால்குடம் எடுத்து வந்த முருக பக்தர்கள்... - DNS
திருப்பரங்குன்றம் மலைக்குச் செல்லும் பாதையில் உள்ள பழனியாண்டவர் சுவாமிக்கு முருக பக்தர்கள், மேள தாளங்கள் முழங்க பால்குடம் எடுத்து வந்தனர்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை மேல் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்ற உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதையடுத்து அதற்கான பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
உச்சநீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்ட முன்னாள் நீதிபதிகளும் திருப்பரங்குன்றம் வருகை தந்துள்ளனர். திருப்பரங்குன்றம் மலை முழுவதும் சிஆர்பிஎஃப் படையினரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது.
மேள தாளங்கள் முழங்க பால்குடம் எடுத்து வந்த பக்தர்கள்... - DNS
இதனிடையே தீபத் தூணில் தீபம் ஏற்றப்பட உள்ளதையடுத்து பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் திருப்பரங்குன்றம் மலைக்கு வருகை தந்த வண்ணம் உள்ளனர்.
மதுரை ஜெய்ஹிந்துபுரம் பகுதியில் இருந்து, மலைக்குச் செல்லும் பாதையில் உள்ள பழனியாண்டவர் சுவாமிக்கு முருக பக்தர்கள், மேள தாளங்கள் முழங்க பால்குடம் எடுத்து வந்தனர்.
Summary
Thiruparankundram: Devotees carry pots of milk amidst the resounding beats of drums and cymbals!
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