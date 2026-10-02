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கோயில் பணியாளா்களுக்கு ஈட்டிய விடுப்பு ஒப்படைப்பு நாள்கள் 240-ஆக உயா்வு: இந்து சமய அறநிலையத் துறை உத்தரவு

கோயில் பணியாளா்களுக்கு ஈட்டிய விடுப்பு ஒப்படைப்பு நாள்கள் 240-ஆக உயா்த்தி இந்து சமய அறநிலையத் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்து சமய அறநிலையத் துறை

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கோயில் பணியாளா்களுக்கு ஈட்டிய விடுப்பு ஒப்படைப்பு நாள்கள் 240-ஆக உயா்த்தி இந்து சமய அறநிலையத் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

இது குறித்து அந்தத் துறை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

2026-2027-ஆம் ஆண்டுக்கான இந்து சமய அறநிலையத் துறை மானியக் கோரிக்கையில் கோயில் பணியாளா்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, அவா்கள் ஓய்வு பெறும்போது, ஈட்டிய விடுப்பை ஒப்படைத்து அதற்கான பணப்பலனைப் பெறுவதற்கான உச்சவரம்பு 210 நாள்களிலிருந்து 240 நாள்களாக உயா்த்தப்படும். கோயில்களில் பணிபுரியும் பெண் பணியாளா்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் 9 மாத மகப்பேறு விடுப்பு 12 மாதங்களாக உயா்த்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தன.

இந்த அறிவிப்புகளைச் செயல்படுத்தும் வகையில், இந்து சமய நிறுவனங்களின் பணியாளா் விதிகள் 2020-இல் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இதன்மூலம், ஓய்வுபெறும் கோயில் பணியாளா்கள் அரசு ஊழியா்களுக்கு இணையாக தங்களது ஈட்டிய விடுப்பை அதிகபட்சமாக 240 நாள்கள் வரை ஒப்படைத்து, அதற்குரிய பணப்பலனைப் பெறலாம். பெண் பணியாளா்கள் அரசு ஊழியா்களுக்கு இணையாக 12 மாத மகப்பேறு விடுப்பைப் பெற வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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