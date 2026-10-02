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முன்னாள் அமைச்சா் சி.விஜயபாஸ்கா் மீதான பண மோசடி வழக்கு முடித்துவைப்பு

முன்னாள் அமைச்சா் சி.விஜயபாஸ்கருக்கு எதிரான ரூ.4 கோடி பண மோசடி மீதான புகாரில் முகாந்திரம் இல்லை என காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதையடுத்து, வழக்கை முடித்துவைத்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

முன்னாள் அமைச்சா் சி.விஜயபாஸ்கா்

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முன்னாள் அமைச்சா் சி.விஜயபாஸ்கருக்கு எதிரான ரூ.4 கோடி பண மோசடி மீதான புகாரில் முகாந்திரம் இல்லை என காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதையடுத்து, வழக்கை முடித்துவைத்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடியைச் சோ்ந்த தனவிமல் என்பவா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக சாா்பில் ஆலங்குடி தொகுதியில் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்து விண்ணப்பித்திருந்தேன். இது தொடா்பாக, என்னை கைப்பேசியில் தொடா்பு கொண்ட அப்போதைய மாவட்டச் செயலா் சி.விஜயபாஸ்கா், தோ்தல் செலவுகளை மேற்கொள்ளும் தகுதியை நிரூபிக்க ரூ.5 கோடி கொடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினாா்.

வேட்பாளா் பட்டியல் அறிவிப்புக்குப் பின்னா், அந்தப் பணத்தைத் திருப்பித் தந்துவிடுவதாக உறுதி அளித்திருந்தாா். அதன்படி, ரூ.4.50 கோடியைத் திரட்டி விஜயபாஸ்கா் குறிப்பிட்ட ஒப்பந்ததாரா் சோத்துப்பாலை முருகேசன் என்பவரிடம் கொடுத்தேன். வேட்பாளா் பட்டியலில் எனது பெயா் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னா், தோ்தல் செலவுகளுக்காக நான் கொடுத்த பணத்தைக் கேட்டபோது ரூ.50 லட்சம் மட்டுமே திருப்பிக் கொடுத்தனா். மீதித் தொகையைக் கொடுக்காமல் இழுத்தடித்தனா். மேலும், தற்போது விஜயபாஸ்கா் ஆளுங்கட்சியான தவெகவில் இணைந்துவிட்டாா்.

இந்த நிலையில், எனது பணத்தைக் கேட்டபோது மிரட்டல் விடுக்கப்படுகிறது. இதுகுறித்து புதுக்கோட்டை காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் புகாா் அளித்தேன். இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. எனவே, எனது புகாரின் மீது வழக்குப் பதிவு செய்ய போலீஸாருக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கோரியிருந்தாா்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன் வியாழக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தபோது, காவல் துறை தரப்பில், மனுதாரா் புகாா் குறித்து புதுக்கோட்டை துணை காவல் கண்காணிப்பாளா் விசாரணை நடத்தினாா். விசாரணையில், முன்னாள் அமைச்சா் விஜயபாஸ்கருக்கு எதிரான புகாரில் முகாந்திரம் இல்லை எனத் தெரிய வந்துள்ளதாக அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த அறிக்கையை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, புகாா் மீது விசாரணை நடத்தக் கோரிய மனுவை முடித்துவைத்து உத்தரவிட்டாா்.

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