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உருவ கேலி! மு.க. ஸ்டாலின் வகிக்கும் பொறுப்புக்கு உகந்த செயல் அல்ல! - சிபிஎம் கண்டனம்!

திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினின் பேச்சுக்கு மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது குறித்து...

cpm condemns dmk leader mks

முன்னாள் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் - பெ. சண்முகம். - கோப்புப் படம்

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தாராபுரம் தவெக வேட்பாளரை உருவ கேலி செய்யும் வகையில் பேசிய திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலினுக்கு மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் பிரசாரத்தில் நேற்று (அக்.2) ஈடுபட்ட திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின், தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமாவை உருவ கேலி செய்யும் வகையில் பேசினார். இதற்கு, தமிழக முதல்வரும், தவெக தலைவருமான ஜோசப் விஜய் உள்ளிட்டோர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், மு.க. ஸ்டாலினின் பேச்சு அவர் வகிக்கும் பொறுப்புக்கு உகந்தது அல்ல எனக் கூறி மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலர் பெ. சண்முகம் இன்று கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுபற்றி, அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,

“உருவ கேலி செயலில் யார் ஈடுபட்டாலும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கண்டித்து வந்திருக்கிறது.

மூத்த அரசியல் தலைவர், முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் தாராபுரம் வேட்பாளர் குறித்து சொல்லி இருப்பது வன்மையான கண்டனத்திற்குரியது.

அவர் வகித்த, வகிக்கும் பொறுப்புக்கு உகந்த செயல் அல்ல என்பதை சுட்டிக் காட்டுகிறோம்” எனக் கூறியுள்ளார்.

Summary

CPIM has condemned DMK leader M.K. Stalin for making remarks that mocked the physical appearance of the Tarapuram TVK candidate.

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