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சத்யபாமாவை உருவ கேலி செய்த மு.க. ஸ்டாலினுக்கு கண்டனம்: அமைச்சர் அருண்ராஜ்

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர் அருண்ராஜ் கண்டனம் தெரிவித்திருப்பது பற்றி....

Condemnation against MK Stalin for body-shaming Satyabhama: Minister Arunraj

மு.க. ஸ்டாலின் / அமைச்சர் அருண்ராஜ்.

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தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமாவை உருவ கேலி செய்த திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில், தாராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் இன்று பிரசாரத்தில் ஈடுபட்ட திமுக தலைவரும் முன்னாள் முதல்வருமான ஸ்டாலின்... நமது தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர் சத்யபாமா பற்றி தரக்குறைவான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தியதோடு, உருவ கேலியும் செய்திருக்கிறார். இதை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம்.

முன்னாள் முதலமைச்சர் எவ்வளவு தோல்விப் பதற்றத்தில் இருக்கிறார் என்பதையே இது காட்டுகிறது.

ஏற்கனவே இவரது மகன் உதயநிதி ஆபாச நிதியாக தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில்... அவர் ஏன் அப்படி பேசுகிறார் என்பதற்கான காரணத்தை இன்று ஸ்டாலின் உறுதிப்படுத்தி விட்டார்.

அப்பாவும் மகனும் பெண் சமுதாயத்தை எப்படி மதிக்கிறார்கள் என்பதற்கு இதுவே உதாரணம்.

This is DMK's DNA

தாராபுரம் மக்கள் கவனித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள்! என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

"Health and Family Welfare Minister Arunraj has strongly condemned DMK President M.K. Stalin for body-shaming TVK candidate Satyabhama."

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