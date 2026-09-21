மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக லிப்ட்டில் சிக்கிய அமைச்சர் அருண்ராஜ்!
அமைச்சர் அருண்ராஜ் மற்றும் அதிகாரிகள் லிப்ட்டில் சிக்கிய சம்பவம் குறித்து...
அமைச்சர் அருண்ராஜ் - கோப்புப் படம்
ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக லிப்ட்டில், மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் மற்றும் அதிகாரிகள் சிறிது நேரம் சிக்கிக்கொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
முதல்வருடன் நடைபெறும் காணொலி காட்சி வாயிலான ஆய்வு கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக, மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்திருந்தார்.
இந்தக் கூட்டம் பழைய கட்டடத்தின் முதல் தளத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இதற்காக, புதிய ஆட்சியர் அலுவலக கட்டடத்தில் உள்ள லிப்ட் மூலம் அமைச்சர் அருண்ராஜ், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சாந்தகுமார் மற்றும் பாதுகாப்பு காவலர்கள் ஆகியோர் இரண்டாவது தளத்திற்கு செல்ல முயன்றனர்.
அப்போது, எதிர்பாராதவிதமாக தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக, லிப்ட் இரண்டாவது தளத்தில் நிற்காமல் சிறிதுநேரம் பாதியிலேயே நின்று, பின்னர் நேராக ஏழாவது தளத்திற்கு சென்று அங்கேயும் கதவுகள் திறக்கப்படாமல், மீண்டும் கீழே இறங்கி, ஆறாவது தளத்தில் கதவுகள் திறந்தன.
இதனால் சிறிது நேரம் லிப்ட்டிற்குள்ளேயே அமைச்சரும் அதிகாரிகளும் சிக்கிக் கொண்டதால் அப்பகுதியில் பதற்றமான சூழல் நிலவியது.
இதனைத்தொடர்ந்து, உடனடியாக ஆறாவது தளத்தில் இருந்து பத்திரமாக வெளியேறிய அமைச்சர், பழைய கட்டடத்தில் உள்ள லிப்ட் வழியாக சென்று, முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் பங்கேற்ற காணொலி ஆய்வுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார்.
அமைச்சர் லிப்ட்-ல் சிக்கிக்கொண்டபோது லிப்ட் திரையில் "MAINTENANCE","OUT OF SERVICE" என வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
An incident in which the Minister for Health and Family Welfare, Arunraj, and officials were briefly trapped in the elevator at the Erode District Collector's office has caused a stir.
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