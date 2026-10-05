The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
படிவம் 6 திருத்தத்துக்கு அனுமதி அளித்தது யார்? - கனிமொழி கேள்விகல்வி நிறுவனங்கள் மீது ஆர்எஸ்எஸ் - பாஜக தாக்குதல்! போர் வலுப்பெறும் - நேஹா போரா எச்சரிக்கை!28,000 அடி கீழே இறங்கிய லண்டன் - சிகாகோ விமானம்! அயர்லாந்தில் அவசரமாகத் தரையிறக்கம்!போக்சோ வீரமணி வழக்கில் மேலும் 3 பேர் கைது!ஒரு நிமிடம் கூட பதவியில் நீடிக்கத் தகுதியற்றவர் ஞானேஷ் குமார்: பெ. சண்முகம்தமிழக மீனவர்கள் கைது: மத்திய அரசுக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு நிறைய நேரம் இருக்கிறது: ஹாக்கி கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத்தமிழ்நாடு அரசின் இயல், இசை, நாடக மன்றத் தலைவராக புஷ்பவனம் குப்புசாமி நியமனம்!5 சிறுத்தைக் குட்டிகள் பிறப்பு; நாட்டில் சிறுத்தைகளின் எண்ணிக்கை 60 ஆக உயர்வு!கிராமுக்கு ரூ. 10,000 வரை நகைக்கடன்: கூட்டுறவுத் துறை அறிவிப்பு!

திமுகவில் எவராலும் பிளவை ஏற்படுத்த முடியாது: பொதுச் செயலா் துரைமுருகன்

இடைத்தோ்தல் கருத்துக்கணிப்புகள் பொய்யானவை, திமுகவில் எவராலும் பிளவை ஏற்படுத்த முடியாது

திமுக பொதுச் செயலா் துரைமுருகன் - டிஎன்எஸ்

Published On :

வேலூா்: இடைத்தோ்தல் கருத்துக்கணிப்புகள் பொய்யானவை, திமுகவில் எவராலும் பிளவை ஏற்படுத்த முடியாது என்று பொதுச் செயலா் துரைமுருகன் தெரிவித்தாா்.

காட்பாடியில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியது:

திமுக முப்பெரும் விழாவில் நான் பேசியதன் சாராம்சத்தை முதல்வா் ஜோசப் விஜய் சரியாகப் புரிந்து கொள்ளவில்லை. சாதாரண தொண்டா்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு, பலம் வாய்ந்தவா்களை ஜனநாயகக் களத்தில் வீழ்த்திய பாரம்பரியம் கொண்டது திமுக. எனக்கும் கட்சித் தலைமைக்கும் இடையே எந்தக் கருத்து வேறுபாடும் இல்லை. திமுகவில் யாரும் பிளவை உருவாக்க முடியாது.

காலை உணவுத் திட்டம் உள்ளிட்டவை ஏற்கனவே திமுக ஆட்சியில் வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டவை. திமுக ஆட்சியில் செயல்படுத்தப்பட்ட மக்கள் நலத் திட்டங்களையே தற்போதைய அரசு தங்கள் பெயரில் விளம்பரப்படுத்திக் கொள்கிறது. இடைத்தோ்தல் பிரசாரத்துக்காக முதல்வா் விரிவான பயணங்கள் மற்றும் பாதுகாப்புப் பணிகளுக்கு மக்கள் வரிப்பணம் பெருமளவில் செலவிடப்பட்டுள்ளது. தோ்தல் பிரசார செலவுக் கணக்கை முதல்வா் சட்டப்பேரவையில் வெளிப்படையாகத் தெரிவிக்க வேண்டும்.

இடைத்தோ்தல் கருத்துக்கணிப்புகள் யதாா்த்த நிலைக்கு மாறானவை. கடந்த காலங்களிலும் இதுபோன்ற கணிப்புகள் பொய்யாகி இருக்கின்றன. எனவே, தற்போது வெளியாகும் கணிப்புகள் அனைத்தும் பொய்யானவை என்றாா்.

No one can cause a split in the DMK: General Secretary Duraimurugan

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தவறு செய்தவா்கள் யாராக இருந்தாலும் சட்டம் தண்டிக்கும்

தவறு செய்தவா்கள் யாராக இருந்தாலும் சட்டம் தண்டிக்கும்

மிரட்டிப் பணியவைக்க முடியாது: திமுகவுக்கு அமைச்சா் ரமேஷ் பதிலடி

மிரட்டிப் பணியவைக்க முடியாது: திமுகவுக்கு அமைச்சா் ரமேஷ் பதிலடி

இடைத்தோ்தல்: திமுகவில் தோ்தல் பொறுப்பாளா்கள் நியமனம்

இடைத்தோ்தல்: திமுகவில் தோ்தல் பொறுப்பாளா்கள் நியமனம்

திமுகவில் மாவட்டங்கள் 77-லிருந்து 110 ஆக அதிகரிப்பு! சென்னையில் 10 மாவட்டங்கள்!

திமுகவில் மாவட்டங்கள் 77-லிருந்து 110 ஆக அதிகரிப்பு! சென்னையில் 10 மாவட்டங்கள்!

விடியோக்கள்

418 படத்தின் டிரைலர்!

418 படத்தின் டிரைலர்!

ஜெயிலர் 2 படத்தின் டிரைலர்!

ஜெயிலர் 2 படத்தின் டிரைலர்!