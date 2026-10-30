மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்த அதிமுக நிா்வாகிகள்
மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்த அதிமுக நிா்வாகிகள் குறித்து...
மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்த அதிமுக நிா்வாகிகள் - டிஎன்எஸ்
முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் அதிமுக நிா்வாகிகள் பலா் திமுகவில் வெள்ளிக்கிழமை இணைந்தனா்.
மதுரையில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில், திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியைச் சேர்ந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் நிர்வாகிகள் பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் அக்கட்சியிலிருந்து விலகித் தங்களைத் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் இணைத்துக் கொண்டனர்.
திமுகவில் இணைந்தவர்களில், அதிமுக திருப்பரங்குன்றம் கிழக்குப் பகுதிச் செயலாளர் வழக்குரைஞர் எம். ரமேஷ், திருப்பரங்குன்றம் நிலையூர் ஒன்றியச் செயலாளர் நிலையூர் முருகன், மாவட்ட வழக்குரைஞர் பிரிவுச் செயலாளர் வழக்குரைஞர் ஆர். சேதுராமன், மாவட்ட வழக்குரைஞர் பிரிவு இணைச் செயலாளர் வழக்குரைஞர் எம். ஜெய பிரசன்னா, திருப்பரங்குன்றம் விவசாயப் பிரிவுச் செயலாளர் பி. பாண்டி, மாவட்ட இலக்கிய அணிச் செயலாளர் கவிஞர் பி. மோகன்தாஸ் உள்ளிட்டோர் இடம்பெற்றிருந்தனர்.
AIADMK functionaries join DMK in the presence of M.K. Stalin
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