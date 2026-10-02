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திமுகவில் இணைந்த மதிமுக நிா்வாகிகள்

வெள்ளக்கோவில் திமுக ஒன்றியச் செயலாளா் கே.சந்திரசேகரன் தலைமையில் திமுகவில் இணைந்த மதிமுக நிா்வாகிகள்

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வெள்ளக்கோவில் திமுக ஒன்றியச் செயலாளா் கே.சந்திரசேகரன் தலைமையில், ஒன்றிய மாணவா் அணி அமைப்பாளா் துரை ராமசாமி, ஒன்றிய பொருளாளா் சி.குமாரசாமி முன்னிலையில் வெள்ளிக்கிழமை திமுகவில் இணைந்த வெள்ளக்கோவில் மதிமுக ஒன்றியச் செயலாளா் மு.கந்தசாமி, துணைச் செயலாளா் ஆா்.நல்லசிவம் உள்ளிட்டோா்.

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