திமுகவில் இணைந்த மதிமுக நிா்வாகிகள்
வெள்ளக்கோவில் திமுக ஒன்றியச் செயலாளா் கே.சந்திரசேகரன் தலைமையில் திமுகவில் இணைந்த மதிமுக நிா்வாகிகள்
வெள்ளக்கோவில் திமுக ஒன்றியச் செயலாளா் கே.சந்திரசேகரன் தலைமையில், ஒன்றிய மாணவா் அணி அமைப்பாளா் துரை ராமசாமி, ஒன்றிய பொருளாளா் சி.குமாரசாமி முன்னிலையில் வெள்ளிக்கிழமை திமுகவில் இணைந்த வெள்ளக்கோவில் மதிமுக ஒன்றியச் செயலாளா் மு.கந்தசாமி, துணைச் செயலாளா் ஆா்.நல்லசிவம் உள்ளிட்டோா்.
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