இடைத்தேர்தலுக்குத் தயாராகும் புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி!
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு மையங்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன.
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் தயார் நிலையில் வாக்குப்பதிவு மையங்கள்... - DIN
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு மையங்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன.
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தல் நாளை (அக். 6, செவ்வாய்க்கிழமை) நடைபெற உள்ளது. நாளை காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. அக். 9 வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது.
தட்டாஞ்சாவடி இடைதேர்தலைப் பொருத்தவரை 31 வாக்குச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் பெண்கள் மட்டும் பணியாற்றும் 1 வாக்குச் சாவடியும் அடங்கும். மேலும், 2 வாக்குச் சாவடிகள் பதற்றமானவை என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
வாக்குச்சாவடி முழுவதும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. வயதானவர்கள், மற்றும் மாற்றுதிறனாளிகள் வந்து வாக்களிக்கும் வகையில் சாய்வுதள பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் வாக்குச்சாவடி வாயில் முழுவதும் பந்தல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வாக்காளர்கள் எவ்வித சிறமமுமின்றி வாக்களிக்க அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார் நிலையில் உள்ளது. இன்று பிற்பகல் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், சரிபார்ப்பு இயந்திரங்கள் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்றன.
தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் வாகன சோதனைகளும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தேர்தல் அதிகாரிகள் தீவிர சோதனை பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இதுவரை தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் ரூ. 5 கோடிக்கும் அதிகமான பணம், நகைகள், போதைப்பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழகத்தில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கும் நாளை இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.
Summary
Puducherry Thattanchavady gears up for the by-election
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