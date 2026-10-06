தமிழ்நாடு உள்பட 4 மாநில இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு! - நேரலை செய்திகள் உடனுக்குடன்...

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Assembly bypoll

இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு - கோப்புப்படம்

Published On :
4:32 am, 6 அக்டோபர் 2026

மதுராந்தகம்: விசில் சின்னத்துக்கு நேரான பொத்தானில் கறுப்பு மை... வாக்குப்பதிவு நிறுத்தம்!

மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் ஆளும் தவெகவின் விசில் சின்னத்துக்கு நேராக உள்ள பொத்தானில் கறுப்பு மை இருந்ததால் வாக்குப்பதிவு தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது.

மதுராந்தகம்: விசில் சின்னத்துக்கு நேரான பொத்தானில் கறுப்பு மை... வாக்குப்பதிவு நிறுத்தம்!

மதுராந்தகம்: விசில் சின்னத்துக்கு நேரான பொத்தானில் கறுப்பு மை... வாக்குப்பதிவு நிறுத்தம்!

4:32 am, 6 அக்டோபர் 2026

விறுவிறுப்பாக நடைபெறும் புதுவை, மே. வங்கம், அஸ்ஸாம் இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு!

புதுவையில் தட்டாஞ்சாவடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கும் மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள 2 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும், அஸ்ஸாமில் உள்ள ஒரு மக்களவைத் தொகுதிக்கும் இன்று (அக்.6) இடைத்தேர்தல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

விறுவிறுப்பாக நடைபெறும் புதுவை, மே. வங்கம், அஸ்ஸாம் இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு!

விறுவிறுப்பாக நடைபெறும் புதுவை, மே. வங்கம், அஸ்ஸாம் இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு!

4:32 am, 6 அக்டோபர் 2026

தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: தவெக, திமுக, அதிமுக, கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளர்கள் வாக்களித்தனர்!

மதுராந்தகத்தில் நடைபெற்று வரும் இடைத்தேர்தலில் திமுக, அதிமுக, கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளர்கள் தங்கள் வாக்குகளைப் பதிவு செய்தனர்.

தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: தவெக, திமுக, அதிமுக, கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளர்கள் வாக்களித்தனர்!

தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: தவெக, திமுக, அதிமுக, கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளர்கள் வாக்களித்தனர்!

4:32 am, 6 அக்டோபர் 2026

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது!

மதுராந்தகம், தாராபுரம் (தனித்) தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 6) காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது!

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது!

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