தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தல்: 3 மணி நிலவரப்படி 68% வாக்குப்பதிவு!
தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பிற்பகல் 3 மணி வரை பதிவான வாக்குகள் குறித்து....
வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களிக்கும் மக்காள் - DNS
புதுவையின் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பிற்பகல் 3 மணி நிலவரப்படி 68.91% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதிக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7 மணி முதல் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
ஆளும் என்.ஆர். காங்கிரஸ், திமுக, காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, நாம் தமிழர் கட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளைச் சேர்ந்த 11 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர்.
வாக்குப்பதிவு தொடங்கியதும் பொதுமக்கள் காலை முதலே நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து ஜனநாயக கடமையான தங்களது வாக்கை செலுத்தி வருகின்றனர். வாக்குச்சாவடி சுற்றி துணை ராணுவப்படை மற்றும் உள்ளூர் போலீசார் தீவிர பாதுகாப்பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதனிடையே பிற்பகல் 3 மணி நிலவரப்படி 68.91% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாகத் தேர்தல் ஆணையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
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