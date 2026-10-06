The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
இடைத்தேர்தல்: மதுராந்தகத்தில் 85.97%, தாராபுரத்தில் 80.31% வாக்குகள் பதிவுமேற்கு வங்க இடைத்தேர்தல்: நந்திகிராம் - 80.69%, ரெஜிநகர் - 79.90% வாக்குப் பதிவு!ஆரம்பக் கட்டணம் ரூ. 14 லட்சம்! தமிழ்நாட்டில் அயல்நாட்டு பல்கலை.க்கு அனுமதி: சிபிஎம் கண்டனம்எஸ்ஐஆர்: மோடியும் அமித் ஷாவும் நாட்டை கொள்ளை அடிக்கின்றனர்! ராகுல் பேட்டி!மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: அசம்பாவிதமின்றி அமைதியான முறையில் வாக்குப் பதிவு நிறைவுதிருப்பதி நவராத்திரி பிரம்மோற்சவம்: சிறப்பு தரிசனத்துக்கான முன்பதிவு நாளை தொடக்கம்இடைத்தேர்தல்: மதுராந்தகம், தாராபுரம் உள்பட 6 தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு!டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வுக்கான உத்தேச விடைக்க்குறிப்பு வெளியீடு!பைக் பந்தயம்: சென்னையில் 3 நாள்களில் 2,000 வாகனங்கள் பறிமுதல்!மதுவுக்கு கூடுதல் கட்டணம்: விசாரணை நடத்தாமல் பணிநீக்கம் கூடாது - உயர் நீதிமன்றம்

இடைத்தேர்தல்: தட்டாஞ்சாவடியில் 80.81% வாக்குகள் பதிவு

புதுச்சேரியின் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் குறித்து...

By-election

தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் - PTI

Published On :

புதுச்சேரியில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற தட்டாஞ்சாவடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் 80.81 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் முதல்வர் என். ரங்கசாமி, இரு தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட நிலையில் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் ராஜிநாமா செய்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு, இன்று (அக். 6) காலை தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு, மாலை 6 மணியுடன் நிறைவு பெற்றது.

வாக்குப் பதிவின் முடிவில் 80.81 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இருப்பினும், 2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுடன் ஒப்பிடுகையில் தட்டாஞ்சாவடியில் 6.29 சதவிகித அளவுக்கு வாக்குப்பதிவு குறைந்துள்ளது. வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், மின்னணு வாக்கு இயந்திரங்கள் சீல் வைக்கப்பட்டு, புதுவை நேரு பாலிடெக்னிக் கல்லூரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.

புதுச்சேரியின் தட்டாஞ்சாவடி தவிர, தமிழகத்தில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளிலும், மேற்கு வங்கத்தின் நந்திகிராம் மற்றும் ரெஜிநகர், அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் நாகோன் மக்களவைத் தொகுதியிலும் இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று (அக். 6) நடைபெற்றது.

தமிழகத்தின் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் தவெக, திமுக, அதிமுக, இடதுசாரிகள், நாதக என ஐந்து முனைப் போட்டி நிலவும் நிலையில், இவ்விரு தொகுதிகளிலும் வெள்ளிக்கிழமையில் (அக். 9) வாக்கு எண்ணிக்கை அதே நாளில் முடிவும் அறிவிக்கப்படும்.

Summary

By-election: 80.81% voter turnout in Thattanchavady

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தமிழ்நாடு உள்பட 4 மாநில இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! - நேரலை செய்திகள் உடனுக்குடன்...

தமிழ்நாடு உள்பட 4 மாநில இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! - நேரலை செய்திகள் உடனுக்குடன்...

தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தல்: 3 மணி நிலவரப்படி 68% வாக்குப்பதிவு!

தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தல்: 3 மணி நிலவரப்படி 68% வாக்குப்பதிவு!

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: பேரவைத் தேர்தலைவிட குறைவாகப் பதிவாகும் வாக்குகள்

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: பேரவைத் தேர்தலைவிட குறைவாகப் பதிவாகும் வாக்குகள்

இடைத்தேர்தலுக்குத் தயாராகும் புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி!

இடைத்தேர்தலுக்குத் தயாராகும் புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி!

விடியோக்கள்

டோக்கன் விநியோகமா? அதிமுக - தவெக இடையே மோதல்!

டோக்கன் விநியோகமா? அதிமுக - தவெக இடையே மோதல்!

418 படத்தின் டிரைலர்!

418 படத்தின் டிரைலர்!