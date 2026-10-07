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3 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிடமாற்றம்

தமிழகத்தில் 3 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

Bihar govt transfers six senior IAS officers in a major administrative reshuffle

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தமிழகத்தில் 3 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

தவெக ஆட்சி அமைந்தது முதல் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் தொடா்ந்து மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றனா். அந்த வகையில், 3 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்து தலைமைச் செயலா் சாய்குமாா் செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவு பிறப்பித்தாா்.

இதன்படி, எல்காட் நிா்வாக இயக்குநா் கே.பி.காா்த்திகேயன், பேரூராட்சிகள் இயக்குநராகவும், பேரூராட்சிகள் இயக்குநராக இருந்த பி.பிரியங்கா, இ-சேவை இயக்குநராகவும் அயல்பணியில் இருந்து திரும்பிய பி.விஷ்ணு சந்திரன், ‘எல்காட்’ நிா்வாக இயக்குநராகவும் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

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