2 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடம்மாற்றம்

தமிழக அரசின் 2 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
இது குறித்து தலைமைச் செயலா் எம்.சாய்குமாா் வெளியிட்ட அரசாணை (அடைப்புக் குறிக்குள் பழைய பதவி):
ஜி.பிரகாஷ்-ஆவணக் காப்பகம் மற்றும் வரலாற்று ஆராய்ச்சித் துறை முதல்மைச் செயலா், ஆணையா் ( வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மை ஆணையா்)
எஸ்.மலா்விழி-வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மை ஆணையா் (ஆவணக் காப்பகம் மற்றும் வரலாற்று ஆராய்ச்சித் துறை முதல்மை செயலா், ஆணையா்)
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