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தமிழ்நாடு

2 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடம்மாற்றம்

தமிழக அரசின் 2 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

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தமிழக அரசு - File photo

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 12:43 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக அரசின் 2 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

இது குறித்து தலைமைச் செயலா் எம்.சாய்குமாா் வெளியிட்ட அரசாணை (அடைப்புக் குறிக்குள் பழைய பதவி):

ஜி.பிரகாஷ்-ஆவணக் காப்பகம் மற்றும் வரலாற்று ஆராய்ச்சித் துறை முதல்மைச் செயலா், ஆணையா் ( வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மை ஆணையா்)

எஸ்.மலா்விழி-வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மை ஆணையா் (ஆவணக் காப்பகம் மற்றும் வரலாற்று ஆராய்ச்சித் துறை முதல்மை செயலா், ஆணையா்)

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