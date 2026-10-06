சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (அக். 6) விசாரணைக்கு வரும் வழக்குகள்?
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) விசாரணைக்கு வரும் வழக்குகள் பற்றி...
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
முதல்வர் ஜோசப் விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு உள்பட முக்கிய வழக்குகள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (அக். 6) விசாரணைக்கு வருகின்றன.
பாலியல் வன்கொடுமை குற்றச்சாட்டில் கைதான போக்சோ வீரமணி தொடர்பான விடியோக்களை வெளியிட ஊடகங்களுக்கு தடை விதிக்கக்கோரி துளிர் அறக்கட்டளை தொடர்ந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது.
அதேபோல், விழுப்புரம் மாவட்டம், மைலம் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி. சண்முகம் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து வாக்காளர் கமலக்கண்ணன் தொடர்ந்த தேர்தல் வழக்கும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.
Summary
Cases coming up for hearing at the Madras High Court today (Oct. 6)?
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