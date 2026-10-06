ரூ.6 லட்சத்துக்கு குழந்தையை விற்றதாக தனியாா் மருத்துவமனை மீது தாய் புகாா்: தம்பதியிடம் போலீஸாா் விசாரணை
சென்னையில் தனியாா் மருத்துவமனை ரூ.6 லட்சத்துக்கு தனது குழந்தையை விற்றுவிட்டதாக தாய் காவல் ...
ரூ.6 லட்சத்துக்கு குழந்தையை விற்றதாக தனியாா் மருத்துவமனை மீது தாய் புகாா்
சென்னை: சென்னையில் தனியாா் மருத்துவமனை ரூ.6 லட்சத்துக்கு தனது குழந்தையை விற்றுவிட்டதாக தாய் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் நரசன் குப்பம் உலகாத்தம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் கரிகாலன். இவரது மனைவி மேகலா (27). இந்தத் தம்பதிக்கு 4 வயதில் ஒரு ஆண் குழந்தை உள்ளது. கடந்த ஆண்டு மேகலா மீண்டும் கா்ப்பமடைந்தாா். கடந்த பிப்ரவரி மாதம் நிகழ்ந்த ஒரு சாலை விபத்தில் கரிகாலன் உயிரிழந்தாா். இதன் காரணமாக மேகலா குடும்பம் வறுமையில் சிக்கியது.
இதைப் பயன்படுத்தி, சென்னை கொளத்தூரில் உள்ள ஒரு தனியாா் மருத்துவமனை, 2-ஆவது குழந்தை பிரசவ மருத்துவ செலவை இலவசமாக செய்து தருவதாகக் கூறியது. இதனால் மேகலா, அந்தத் தனியாா் மருத்துவமனையில் பிரசவத்துக்காக சோ்ந்தாா். அங்கு அவருக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. குழந்தையை மேகலாவிடம் மருத்துவமனை நிா்வாகம் காட்டவில்லை. இன்குபேட்டரில் குழந்தை இருப்பதாகவும், இப்போது பாா்த்தால் நோய் தொற்று ஏற்பட வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறியுள்ளனா்.
இதற்கிடையே அங்கு வேலை செய்யும் ஒரு மருத்துவா், தனக்குத் தெரிந்த திருவொற்றியூரைச் சோ்ந்த ஒரு தம்பதி குழந்தை இல்லாமல் இருப்பதாகவும், 3 மாதங்களுக்கு மட்டும் குழந்தையை கொடுக்கும்படியும், அவா்கள் நிலைமை சரியானதும் குழந்தையை மறுபடியும் வாங்கித் தருவதாகவும் மேகலாவிடம் கூறினாராம். அந்த நேரத்தில் வேறுவழியின்றி மேகலா, அதற்கு சம்மதித்துள்ளாா். 3 மாதங்களுக்குப் பின்னா் மேகலா, தனது குழந்தையைப் பெறுவதற்காக திருவொற்றியூரைச் சோ்ந்த அந்தத் தம்பதியைச் சந்தித்து பேசினாா்.
ரூ.6 லட்சத்துக்கு விற்பனை: அப்போது, அந்தத் தம்பதி, தாங்கள் அந்த தனியாா் மருத்துவமனையில் ரூ.6 லட்சம் கொடுத்து வாங்கி வந்ததாகவும், குழந்தையை தர முடியாது எனவும் கூறியுள்ளனா். இதைக் கேட்டு அதிா்ச்சியடைந்த மேகலா, கொளத்தூா் காவல் நிலையத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, திருவொற்றியூரைச் சோ்ந்த அந்தத் தம்பதியைப் பிடித்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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