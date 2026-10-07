கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாவிடில் மீண்டும் போராட்டம்: செவிலியா்கள் அறிவிப்பு
அரசு அளித்த உத்தரவாதத்தின்படி, தங்களது கோரிக்கைகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படாவிட்டால் மீண்டும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று சென்னையில் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்ட செவிலியா்கள் தெரிவித்தனா்.
செவிலியா்கள் - கோப்புப் படம்
அரசு அளித்த உத்தரவாதத்தின்படி, தங்களது கோரிக்கைகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படாவிட்டால் மீண்டும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று சென்னையில் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்ட செவிலியா்கள் தெரிவித்தனா்.
தற்போதைய போராட்டம் தற்காலிமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவா்கள் கூறியுள்ளனா். தமிழ்நாடு இடைநிலை சுகாதார பணியாளா்கள் சங்கத்தினா் சாா்பில் பணி நிரந்தரம், பணி பாதுகாப்பு, ஊதிய உயா்வு, ஊக்கத்தொகை உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி உண்ணாவிரதப் போராட்டம் சென்னை எழும்பூா் ராஜரத்தினம் மைதானம் அருகில் கடந்த திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
தமிழகம் முழுவதும் இருந்து ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட செவிலியா்கள் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டனா். செவிலியா்களுக்கு ஆதரவாக, திமுக முன்னாள் அமைச்சா் மனோ தங்கராஜ் அதில் பங்கேற்றாா்.
காலையில் தொடங்கிய போராட்டம் இரவிலும் தொடா்ந்ததால், அதனை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் முயற்சியில் போலீஸாா் ஈடுபட்டனா். முதல்கட்டமாக சங்க நிா்வாகிகள் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சா் மனோ தங்கராஜ் உள்ளிட்டோரை கைது செய்து அழைத்து சென்றனா். மற்ற செவிலியா்களையும் கைது செய்யும் பணியில் போலீஸாா் ஈடுபட்ட போது, இரு தரப்புக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. சில செவிலியா்கள் மயக்கமடைந்தனா். இதையடுத்து, செவிலியா்கள் அனைவரும் சாலையில் அமா்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இந்த போராட்டம் இரவு 10 மணியை கடந்த நிலையில் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறைச் செயலா் டாக்டா் தாரேஸ் அகமது பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினாா். நவம்பா் 3-ஆம் தேதிக்குள் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும் என அவா் உத்தரவாதம் அளித்ததாகத் தெரிகிறது. இதைத் தொடா்ந்து போராட்டத்தை தற்காலிகமாக ஒத்திவைப்பதாக செவிலியா்கள் அறிவித்தனா். கைது செய்யப்பட்ட அனைவரும் விடுவிக்கப்பட்டனா்.
இதுதொடா்பாக சங்கத்தின் தலைவா் சுந்தரி கூறியதாவது:
மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அதிகாரிகள் கேட்டு கொண்டதை தொடா்ந்து போராட்டம் தற்காலிகமாக ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. நவம்பா் 3-ஆம் தேதிக்குள் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றவில்லை என்றால் தமிழகம் முழுவதும் மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டம் நடைபெறும் என்றாா் அவா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.