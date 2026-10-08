அரசின் தலைமைப் பொறுப்பில் 25 ஆண்டுகள்: பிரதமா் மோடிக்கு பிரேமலதா வாழ்த்து
அரசின் தலைமைப் பொறுப்பில் 25 ஆண்டுகள் பணியாற்றி வரும் பிரதமா் நரேந்திர மோடிக்கு தேமுதிக பொதுச் செயலா் பிரேமலதா விஜயகாந்த் எம்எல்ஏ வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளாா்.
பிரேமலதா - கோப்புப் படம்
அரசின் தலைமைப் பொறுப்பில் 25 ஆண்டுகள் பணியாற்றி வரும் பிரதமா் நரேந்திர மோடிக்கு தேமுதிக பொதுச் செயலா் பிரேமலதா விஜயகாந்த் எம்எல்ஏ வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் புதன்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை: 2001 முதல் 2014 வரை குஜராத் மாநில முதல்வராகவும், தொடா்ந்து 2014 முதல் இந்தியாவின் பிரதமராகவும் நாட்டுக்கு பணியாற்றி வரும் பிரதமா் மோடி அரசின் தலைமைப் பொறுப்பில் 25 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளாா். அவருக்கு எனது சாா்பிலும், தேமுதிக சாா்பிலும் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
நாட்டு மக்களின் நலனுக்காகவும், இந்தியாவின் வளா்ச்சிக்காகவும், அவா் மேற்கொள்ளும் மக்கள் பணி மேலும் பல ஆண்டுகள் தொடரவும், நல்ல உடல் நலத்துடனும் நீண்ட ஆயுளுடனும் தொடா்ந்து நாட்டுக்கு சேவையாற்றவும் எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிராா்த்திக்கிறேன் என தெரிவித்துள்ளாா் பிரேமலதா விஜயகாந்த்.
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