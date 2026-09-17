பிரதமர் மோடிக்கு மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் வாழ்த்து!
பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் வாழ்த்து...
கோப்புப் படம் - IANS
பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பிறந்த நாளையொட்டி அவருக்கு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள், பாஜக மூத்த தலைவர்கள், பல்வேறு மணிலா முதல்வர்கள் வாழ்த்துத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
தமிழக முதல்வர் விஜய்யும் பிரதமர் மோடிக்கு வாழ்த்து கூறியிருந்தார்.
இந்நிலையில் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில்,
"பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்.
அவர் நல்ல உடல்நலத்துடனும், மகிழ்ச்சியுடனும், நீண்ட ஆயுளுடனும் வாழ வாழ்த்துகிறேன்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
Warm birthday greetings to Honâble Prime Minister Thiru. @NarendraModi avl.— M.K.Stalin (@mkstalin) September 17, 2026
Wishing him good health, happiness and a long life.
Summary
MK stalin's birthday greetings to PM Modi
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