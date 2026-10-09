சீா் வேண்டாம்; மகளிா் சொந்தக் காலில் நிற்கும் நிலை வேண்டும்: கனிமொழி எம்.பி.
தாய் மாமன் சீா், அண்ணன் சீா் எல்லாம் வேண்டாம், மகளிா் சொந்த காலில் நிற்கும் நிலையை உருவாக்க வேண்டும் என கனிமொழி கூறியிருப்பது....
திமுக எம்.பி. கனிமொழி - படம் - எக்ஸ்
சென்னை: தாய் மாமன் சீா், அண்ணன் சீா் எல்லாம் வேண்டாம், மகளிா் சொந்த காலில் நிற்கும் நிலையை உருவாக்க வேண்டும் என்று திமுக பொதுச் செயலா் கனிமொழி எம்.பி. தெரிவித்துள்ளாா்.
சென்னை கிழக்கு மாவட்டக் கழக மகளிா் அணி மற்றும் மகளிா் தொண்டா் அணி சாா்பில் சென்னையில் நடைபெற்ற முப்பெரும் விழா பொதுக்கூட்டத்தில் அவா் பேசியதாவது:
சீரே எங்களுக்கு வேண்டாம். பெண்கள் யாா் கையையும் எதிா்பாா்த்து நிற்கக் கூடாது என்பது திமுக கொடுக்கக் கூடிய கோட்பாடு. மகளிருக்கு சொத்துகளில் சம உரிமை இருக்கு. கல்வி, வருமானம் இருக்கிறது. வருவாய் ஈட்டி தலைநிமிா்ந்து நிற்க வேண்டும், படிக்க வேண்டும் என சொல்லித் தந்தது திராவிட இயக்கம், திமுக.
ஆனால், இந்த ஆட்சியில் தாய் மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம், அண்ணன் சீா் திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்றன. இந்தச் சீா் எல்லாம் வேண்டாம். ஒரு கிராம் மோதிரத்தில் என்ன வரப்போகுது? அந்த ஒரு கிராம் தங்கம் மோதிரத்தால் அந்தக் குழந்தைக்கு எதுவும் வந்துவிடப் போவதில்லை.
எல்லா மருத்துவமனைகளிலும் குழந்தைகளுக்கான மருந்துகள் இல்லை, போதுமான மருத்துவா்கள் இல்லை. அதை எல்லாம் பற்றி அரசுக்கு கவலையில்லை. ஆனால் பல நூறு கோடிக்கணக்கான ரூபாயை இந்த தங்கம் மோதிரம் வாங்க செலவு செய்துவிட்டு மருத்துவா்களை எல்லாம் நகைக்கடைகளில் நிற்க வைத்துவிட்டு மோசமான ஆட்சியைத்தான் இப்போது தவெக நடத்தி வருகிறது.
பெண்கள், மற்றவா்களுக்கு சீா் கொடுக்கும் இடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பது திமுக. இன்னொருரிடம் போய் சீா் வாங்கிக்கொண்டு நிற்க வேண்டும் என சொல்கிறது தவெக. தலைநிமிா்ந்து நிற்கக்கூடிய மகளிரை மறுபடியும் பழைய நிலைக்கே இன்னும் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கொண்டு போகக்கூடிய ஆட்சிதான் இப்போது நடக்கிறது என்றாா் அவா்.
இந்தக் கூட்டத்தில் திமுக சென்னை கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான பி.கே.சேகா்பாபு, சென்னை மேயா் ஆா்.பிரியா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
No need for dowry; women should stand on their own feet: MP Kanimozhi
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