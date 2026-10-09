போலீஸாருக்கே பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல்: நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு
காவல் துறையினருக்கே பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல், தமிழகத்தில் உருவாகியுள்ளதாக தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
நயினார் நாகேந்திரன் - IANS
காவல் துறையினருக்கே பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல், தமிழகத்தில் உருவாகியுள்ளதாக தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
சிவகங்கை மாவட்டம் காளையாா்கோவில் பேருந்து நிலையம் அருகே, மது போதையில் அரிவாளுடன் பொதுமக்களை அச்சுறுத்திய நபரைப் பிடிக்க முயன்ற காவல் ஆய்வாளா் காதா் மீரா தலையில் அரிவாளால் கொடூரமாக வெட்டப்பட்ட சம்பவம் மிகுந்த அதிா்ச்சியையும் வேதனையையும் அளிக்கிறது. முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சியில், தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு முற்றிலும் சீரழிந்துள்ளது என்பதுக்கு இந்தச் சம்பவமே சான்று.
பொதுமக்கள் நடமாட்டம் மிகுந்த பகுதியில், சீருடையில் உள்ள ஒரு காவல் ஆய்வாளரையே துணிச்சலாக வெட்டும் அளவுக்குக் குற்றவாளிகளுக்கு எப்படி தைரியம் வந்தது? மக்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டிய காவல் துறைக்கே பாதுகாப்பில்லாத அவல நிலைக்குத் தமிழகம் தள்ளப்பட்டுள்ளது. கட்டுப்பாடற்ற மது மற்றும் போதைப் பொருள்கள் கலாசாரமே இதுபோன்ற கொடூரங்களுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது. எனவே, தமிழக அரசு உடனடியாக சட்டம்-ஒழுங்கு விவகாரத்தில் தீவிர கவனம் செலுத்த வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.
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