சென்னையில் போராடிய மருத்துவப் பணியாளர்கள் குண்டுக்கட்டாக கைது!
சென்னையில் போராடிய மருத்துவப் பணியாளர்கள் குண்டுக்கட்டாக கைது செய்யப்பட்டது பற்றி...
சென்னையில் போராடிய மருத்துவப் பணியாளர்கள் குண்டுக்கட்டாக கைது - x
சென்னையில் பணிநிரந்தரம் கோரி போராட்டம் நடத்திய பன்னோக்கு மருத்துவப் பணியாளர்களை காவல்துறையினர் குண்டுக்கட்டாக இன்று கைது செய்யதுள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் அரசு மருத்துவமனைகளில் பணிபுரியும் தற்காலிக பன்னோக்கு மருத்துவப் பணியாளர்கள் பணியில் சேர்ந்து 5 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த நிலையில், பணி நிரந்தரம் செய்ய வலியுறுத்தி, சென்னை ராஜரத்தினம் மைதானத்தில் இன்று உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளதாக அறிவித்தனர்.
ஆனால், அவர்களின் போராட்டத்துக்கு அனுமதி மறுத்த காவல்துறையினர், பிற மாவட்டங்களில் இருந்து போராட்டத்தில் பங்கேற்க சென்னை புறப்பட்ட நிர்வாகிகளை ஆங்காங்கே வீட்டுக்காவலில் அடைத்து வைத்துள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இந்த நிலையில், சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ராஜரத்தினம் மைதானம் அருகே பன்னோக்கு மருத்துவப் பணியாளர்கள் சாலையில் அமர்ந்து இன்று காலை போராட்டம் நடத்தினர்.
இதையடுத்து, காவல்துறை அனுமதி அளிக்காததை மீறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மருத்துவப் பணியாளர்களை காவல்துறையின் குண்டுக்கட்டாக தூக்கிச் சென்று கைது செய்துள்ளனர்.
Summary
Medical workers protesting in Chennai arrested and forcibly hauled away!
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