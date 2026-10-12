தேர்தல் நேரத்தில் முகத்தைக் காட்டினால் போதும் என்ற மிதப்பில் இருக்கிறாரா முதல்வர்? கனிமொழி எம்.பி. கேள்வி!
சென்னையில் போராட்டம் நடத்திய மருத்துவப் பணியாளர்களை காவல்துறையினர் குண்டுக்கட்டாக கைது செய்ததற்கு கனிமொழி எம்.பி. கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
முதல்வர் விஜய் - திமுக எம்.பி. கனிமொழி - கோப்புப் படம்
சென்னையில் போராட்டம் நடத்திய மருத்துவப் பணியாளர்களை காவல்துறையினர் குண்டுக்கட்டாக கைது செய்ததற்கு கனிமொழி எம்.பி. கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் அரசு மருத்துவமனைகளில் பணிபுரியும் தற்காலிக பன்னோக்கு மருத்துவப் பணியாளர்கள் பணியில் சேர்ந்து 5 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த நிலையில், பணி நிரந்தரம் செய்ய வலியுறுத்தி சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ராஜரத்தினம் மைதானம் அருகே பன்னோக்கு மருத்துவப் பணியாளர்கள் சாலையில் அமர்ந்து இன்று காலை போராட்டம் நடத்தினர்.
காவல்துறை அனுமதி அளிக்காததை மீறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மருத்துவப் பணியாளர்களை காவல்துறையின் குண்டுக்கட்டாக தூக்கிச் சென்று கைது செய்தனர்.
இதுபற்றி கனிமொழி எம்.பி. வெளியிட்ட சமூக ஊடகப் பதிவில், “பணிநிரந்தரம் செய்யக் கோரி போராட்டம் நடத்திய மருத்துவப் பணியாளர்களைக் காவல்துறை கைது செய்திருப்பது கண்டனத்திற்குரியது.
தேர்தல் நேரத்தில் வாய்க்கு வந்ததை எல்லாம் வாக்குறுதியாகக் கூறி மக்களை ஏமாற்றிவிட்டு, இன்று அவற்றை நிறைவேற்றக் கோரி மக்கள் போராடினால் ஒடுக்குமுறையை ஏவி அடக்கிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த அராஜக அரசு.
விவசாயிகள், செவிலியர்கள், மருத்துவப் பணியாளர்கள் என இந்த அரசு ஏமாற்றியவர்களின் பட்டியல் நாளுக்கு நாள் நீண்டு கொண்டே போகிறது. கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாமல், போராடுபவர்களைக் காவல்துறையை வைத்துக் கைது செய்தே காலத்தை ஓட்டிவிடலாம், தேர்தல் நேரத்தில் முகத்தைக் காட்டினால் மட்டும் போதும் என்கிற மிதப்பில் இருக்கிறாரா முதலமைச்சர்?
கைது செய்யப்பட்டவர்களை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும்; அவர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டும்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
Summary
MP Kanimozhi has condemned the police for forcibly arresting medical workers who were staging a protest in Chennai.
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