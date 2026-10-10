The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சென்னை வந்தார் ராகுல் காந்தி!சிஜேபி போராட்டம்: விமானத்திலேயே கைது செய்யப்பட்ட அபிஜீத் தீப்கே!சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 520 உயர்வு!ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம்: 150 சிஜேபி ஆதரவாளர்கள் கைது!பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ வழித்தடத்தில் இணைப்பு பேருந்து சேவை: மாநகர போக்குவரத்து கழகம்இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சாருக்கு இஸ்ரேலின் உயரிய விருது அறிவிப்புஏா் இந்தியா, ஆகாசா ஏா் விமானக் கட்டணங்களும் உயா்வுஎதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி இன்று சென்னை வருகை: மாணவா் சந்திப்பு நிகழ்வில் பங்கேற்கிறாா்திருக்கோயில் பணியாளா்களுக்கான திருமணக் கடன் உயா்வு: தமிழக அரசு அரசாணைபிரதமா் மோடி நாளை சென்னை வருகை: 22,000 போலீஸாருடன் ஐந்தடுக்கு பாதுகாப்பு

சென்னை சேப்பாக்கத்தில் போராடிய மாணவர் அமைப்பினர் குண்டுக்கட்டாக கைது!

ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக சென்னை சேப்பாக்கத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர் அமைப்பினர் குண்டுக்கட்டாக கைது....

Student activists protesting at Chepauk, Chennai, were forcibly arrested

சென்னை சேப்பாக்கத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர் அமைப்பினர் - X

Published On :

தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர் அமைப்பினர் குண்டுக்கட்டாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த விவகாரத்தில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளதையடுத்து, அவருக்கு எதிராக நாடு முழுவதும் போராட்டம் வெடித்துள்ளது.

தில்லியின் ஜந்தர் மந்தரில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) இன்று போராட்டம் நடத்த திட்டமிட்டதையடுத்து கட்சியின் தலைவர் அபிஜீத் தீப்கே உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

சிஜேபிக்கு ஆதரவாக சென்னையிலும் இன்று பல்வேறு பகுதிகளில் மாணவர் அமைப்புகள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றன.

சென்னை சேப்பாக்கம் பகுதியில் போராட்டம் நடத்திய மாணவர் அமைப்பினர், காவல்துறையால் குண்டுக்கட்டாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டு பேருந்தில் ஏற்றிச் செல்லப்பட்டனர்.

இதேபோல பெசன்ட் நகர் பகுதியில் போராடியவர்களை கைது செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தியா முழுவதும் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Summary

Student activists protesting at Chepauk, Chennai, were forcibly arrested

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சிஜேபி போராட்டம்! பத்திரிகையாளர்கள், இளைஞர்கள், வழக்குரைஞர்கள் கைது!

சிஜேபி போராட்டம்! பத்திரிகையாளர்கள், இளைஞர்கள், வழக்குரைஞர்கள் கைது!

சென்னை வள்ளுவர் கோட்டம் அருகே இருசக்கர வாகனங்கள் சாகசம்: 16 பேர் கைது, 67 வாகனங்கள் பறிமுதல்

சென்னை வள்ளுவர் கோட்டம் அருகே இருசக்கர வாகனங்கள் சாகசம்: 16 பேர் கைது, 67 வாகனங்கள் பறிமுதல்

ஜந்தர் மந்தர் போராட்டம்!

ஜந்தர் மந்தர் போராட்டம்!

ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராகப் போராட்டம்: மாணவர் சங்கத் தலைவர் நேஹா போரா கைதா? கடத்தலா?

ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராகப் போராட்டம்: மாணவர் சங்கத் தலைவர் நேஹா போரா கைதா? கடத்தலா?

விடியோக்கள்

இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் சொல்லும் செய்தி | TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் சொல்லும் செய்தி | TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

அதிமுகவில் இனி நடக்கப்போவது இதுதான்....| TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

அதிமுகவில் இனி நடக்கப்போவது இதுதான்....| TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam